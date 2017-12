Barcellona - Ottimismo per Coutinho (Fonte foto: Twitter Liverpool)

Il Barcellona è sempre più vicino a Philippe Coutinho. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo il club allenato da Ernesto Valverde ha nuovamente riavviato i contatti con la dirigenza del Liverpool con ottime sensazioni per raggiungere la firma del centrocampista brasiliano già nel mese di gennaio, per un’operazione che si avvicina ai 140 milioni di euro. Infatti i Reds, dopo aver chiesto 200 milioni ad agosto, stanno abbassando le pretese e adesso, complice la volontà del giocatore l'operazione potrebbe avere un notevole "sconto". Coutinho sta disputando un ottima stagione, la sua sesta con la maglia del Liverpool con 9 reti e 6 assist in 14 partite giocate. In totale vanta 195 apparizioni con i Reds condite da 51 reti.

Il piano del Barcellona per arrivare all'ex Inter è semplice: lavorare per ridurre il prezzo fisso del cartellino ed espandere i bonus, così da alleggerire al massimo il bilancio attuale visto il cospicuo rinnovo di Leo Messi. Nessun problema, anzi, tutt'altro visto che in casa Barcellona filtra molto ottimismo circa la buona riuscita dell'operazione con buona pace del Liverpool che, però, non vuole farsi trovare impreparato. I Reds, infatti, hanno ripreso i contatti con il Monaco per Lemar e, intanto, potrebbero anticipare l'arrivo dal Lipsia di Naby Keita già in questo mercato invernale. La squadra di Valverde, dunque, vola in Liga ed è pronta a spiccare il volo anche nel mercato 2018 visto che in estate potrebbe arrivare anche Antoine Griezmann: secondo alcune fonti, infatti, ci sarebbe una sorta di pre-accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per il trasferimento del francese per 100 milioni di euro, il valore della clausola. Solo voci, al momento, ma i catalani fanno sul serio. Su tutti i fronti.