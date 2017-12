Liga - Il Barcellona demolisce il Deportivo La Coruna: 4-0 al Camp Nou

Nel posticipo domenicale della sedicesima giornata di Liga il Barcellona batte 4-0 il Deportivo La Coruna. Successo comodo per la squadra di Valverde grazie alle doppiette di Suarez e Paulinho mentre Messi colpisce tre legni e sbaglia un calcio di rigore. Cinque legni totali per i catalani che, grazie a questo successo, rafforzano la leadership in classifica e adesso possono preparare la sfida di sabato in casa del Real Madrid.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazione 4-3-1-2 per il Barcellona con Messi a supporto di Alcacer e Suarez mentre il Deportivo risponde col 4-2-3-1 con Adrian Lopez, Colak e Gil a supporto di Lucas Perez.

Parte forte il Barcellona che dopo tre minuti sfiora il gol con Iniesta che mette al centro per l'accorrente Messi che va col piatto ma manda alto da ottima posizione. La risposta del Deportivo arriva al minuto 11 con un tiro di Borges dal limite ma Ter Stegen è attento. Dopo venti minuti Valverde è costretto al primo cambio con Vidal in campo al posto dell'infortunato Alcacer. Al 21' occasione per i catalani con Messi che si fa largo e calcia ma Ruben dice di no. Passano cinque minuti e i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio con Vidal che, su cross di Alba, colpisce a botta sicura col destro ma Ruben salva tutto con un miracolo.

Al 28', però, il Barca passa con Iniesta che trova Messi il quale, altruisticamente, apparecchia per Suarez che da due passi non sbaglia, 1-0. La compagine di Valverde legittima il vantaggio e al 37' va ad un passo dal raddoppio con Messi che duetta con Suarez e calcia col mancino centrando in pieno la traversa. Tre minuti dopo ecco il raddoppio con Messi che calcia dal limite colpendo il palo, sul pallone c'è Paulinho che a porta vuota non fallisce, 2-0. Nel finale Barca a un'unghia dal tris con Suarez che, servito da Messi, calcia da pochi passi di "rabona", Ruben salva tutto oltre la linea ma Lahoz non assegna il gol.

Nella ripresa parte a mille il Barcellona che, dopo novanta secondi, cala il tris con Sergi Roberto che mette al centro per Suarez il quale non può sbagliare col mancino, 3-0. Dopo il terzo gol il Barcellona abbassa i ritmi e Valverde opta per la seconda sostituzione inserendo Andrè Gomez per Iniesta mentre negli ospiti spazio a Valverde e Bakkali per Guilherme e Colak. Al 67' Barcellona ad un passo dal poker con Messi che, direttamente da calcio di punizione, colpisce il suo terzo legno della sfida. Sul prosieguo dell'azione l'argentino ci prova col mancino a giro dal limite ma la palla termina fuori di nulla. Al 70' ancora Messi protagonista ma questa volta il numero 10 si fa parare il rigore da Ruben.

Al 75' arriva il poker del Barca con Suarez che serve Jordi Alba il quale calcia col mancino colpendo il palo. Sulla respinta c'è Paulinho che a porta vuota non sbaglia, 4-0. Poco dopo ennesima chance per Messi che, riceve da Vidal e calcia da pochi metri ma spara alto. Al minuto 85 è il turno di Suarez che entra in area e calcia col mancino ma la sfera si stampa sul palo. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona vince 4-0 e adesso può preparare il Clasico.