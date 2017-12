Liga - Vincono Barcellona e Atletico Madrid, cade il Valencia (Fonte foto: Twitter Liga)

Questa sera il posticipo tra Malaga e Real Betis chiuderà la sedicesima giornata di Liga, il penultimo prima della sosta natalizia. In vetta tutto semplice per il Barcellona che schianta 4-0 il Deportivo La Coruna grazie alle doppiette di Suarez e Paulinho. Quattro reti e cinque pali colpiti dalla squadra di Valverde di cui tre solo di Messi, il quale sbaglia anche un rigore. Tiene il passo l'Atletico Madrid che batte con molta fatica l'Alaves 1-0 grazie al gol di Fernando Torres nell'ultimo quarto d'ora di partita: sono sei i punti che separano la squadra di Simeone dal Barca.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Momento no per il Valencia che incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre partite perdendo 2-1 in casa dell'Eibar: succede tutto nel secondo tempo con Inui che porta in vantaggio i baschi, Santi Mina pareggia i conti ma nel finale arriva il gol vittoria di Jordan. In zona Europa League il Siviglia non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Levante ed il Villarreal rosicchia due punti grazie al successo esterno sul Celta Vigo grazie al gol di Fornals. Al settimo posto si issa il neo-promosso Girona che batte 1-0 il Getafe grazie al solito Stuani: l'uruguagio, in avvio di partita, decide il match.

Termina senza reti il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad mentre Las Palmas ed Espanyol pareggiano 2-2 con gli ospiti che vanno avanti di due gol, grazie alla doppietta di Moreno, ma vengono raggiunti nel finale da Remy e Calleri. Ad avere rimpianti, però, sono proprio i padroni di casa che, all'ultimo minuti, sbagliano un rigore con Viera. Da recuperare Leganes-Real Madrid mentre questa sera chiuderà il turno Malaga-Real Betis. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA SEDICESIMA GIORNATA

Siviglia-Levante 0-0

Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-0

Eibar-Valencia 2-1

Atletico Madrid-Alaves 1-0

Girona-Getafe 1-0

Leganes-Real Madrid RINVIATA

Celta Vigo-Villarreal 0-1

Las Palmas-Espanyol 2-2

Barcellona-Deportivo La Coruna 4-0

Malaga-Real Betis QUESTA SERA ORE 21.00

LA CLASSIFICA DOPO SEDICI GIORNATE

Barcellona 42

Atletico Madrid 36

Valencia 34

Real Madrid 31*

Siviglia 29

Villarreal 24

Girona 23

Eibar 21

Getafe 20

Real Sociedad 20

Leganes 20*

Celta Vigo 18

Athletic Bilbao 18

Real Betis 18*

Levante 17

Espanyol 17

Deportivo La Coruna 15

Alaves 12

Malaga 11*

Las Palmas 11