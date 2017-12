Liga, 17^ giornata - Turno spezzatino, sabato il Clasico

Leo Messi in azione contro il Depor. Fonte: LaLiga.es

L'ultimo turno dell'anno solare 2017 della Liga spagnola è strutturato secondo l'estremizzazione del concetto di spezzatino. Partite che si disputeranno infatti da oggi fino a sabato, giorno del Clasico, del match più atteso della stagione, in programma alle 13 al Santiago Bernabeu. La vittoria è l'unico risultato possibile per il Real Madrid fresco campione del mondo, contro un Barcellona mai così solido come quello della gestione Valverde. Il Valencia di Marcelino è invece chiamato al riscatto nel derby della comunità valenciana contro il Villarreal, esattamente come il Siviglia, atteso mercoledì sera all'Anoeta contro la Real Sociedad. Ma chi guarda con estremo interesse il risultato del Clasico è l'Atletico Madrid di Simeone, impegnato venerdì al Cornellà El Prat contro il non irresistibile Espanyol di questa fase di stagione. Sfide importanti anche nelle zone basse della classifica, con la lotta per non retrocedere che inizia ad accendersi. Il programma completo:

Martedì 19 dicembre. Ore 21.30. Levante - Leganès. Due squadre in enrome difficoltà si sfidano al Ciutat de Valencia, dove il Levante di Muniz Lopez (17 punti) affronta un Leganès (20 punti) che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite. Padroni di casa senza Alex Alegria e Chema, con Bardhi nuovamente titolare ed Enes Unal di punta, ospiti che devono fare a meno di Szymanowski.

Mercoledì 20 dicembre. Ore 19.30. Getafe - Las Palmas. Getafe reduce dal k.o. di Girona ma ancora tranquillo a 20 punti, mentre gli isolani non hanno completato una pazzesca rimonta contro l'Espanyol domenica sera (2-2 con rigore sbagliato all'ultimo secondo da Jonathan Viera). Undici punti e ultimo posto per i canari, al Coliseum Alfonso Perez senza Lemos e Vitolo, ma con Remy e Calleri ringalluzziti dai gol dell'ultima partita. Getafe orfano dello squalificato Arambarri.

Ore 21.30. Real Sociedad - Siviglia. Gara che si preannuncia spettacolare, quella dell'Anoeta tra Real Sociedad (20 punti, ma a secco da oltre cinque partite) e Siviglia (29 punti, uno nelle ultime due). In dubbio Kevin Rodrigues per Eusebio Sacristàn, che però recupera il resto degli indisponibili, e punta su Oyarzabal, William Josè e Januzaj in attacco. Marcucci privo del centrale difensivo Lenglet, con i consueti dubbi a centrocampo (Kron-Dehli possibile titolare) e in attacco (Ben Yedder, Sarabia e Nolito favoriti sui vari Correa, Muriel e Jesus Navas).

Giovedì 21 dicembre. Ore 19.30. Eibar - Girona. L'Eibar è tornato a volare e, dopo lo sgambetto al Valencia, è finalmente tranquillo a 21 punti. Stesso discorso per il Girona, in zona Europa a 23 punti. Baschi che ripropongono la formazione delle ultime settimane, un 4-4-2 con Charles e Sergi Enrich di punta, catalani senza Granell ma con Stuani bomber sempre più sorprendente.

Ore 21.30. Alavès - Malaga. Sfida salvezza a Mendizorroza, dove si incontrano Alavès e Malaga, rispettivamente terzultimi e penultimi a 12 e 11 punti. Baschi con le solite assenze difensive, e con Munir faro offensivo, andalusi costretti a ripartire dopo il k.o. interno nel derby contro il Betis Siviglia: squalificato Adriàn, dubbio Recio per Michel, che potrebbe puntare su Rolan e Penaranda in avanti.

Venerdì 22 dicembre. Ore 19.30. Betis Siviglia - Athletic Bilbao. Il Betis di Quique Setien si è rialzato a La Rosaleda ed è di nuovo in corsa per l'Europa a 21 punti, mentre l'Athletic del Kuko Ziganda ha trovato solidità, ancorchè con molti pareggi, risalendo fino agli attuali 18 punti. Ancora fuori Guardado e Sanabria per gli andalusi del Benito Villamarin, dubbio Boudebouz, con Sergio Leon appena tornato al gol. Out Balenziaga per i baschi, oltre al portiere Kepa, infortunato e promesso sposo del Real Madrid.

Ore 21.30. Espanyol - Atletico Madrid. Un Atletico in gran forma, ora secondo in classifica a 36 punti, vola a Barcellona per incontrare un Espanyol invece in zona retrocessione, a 17 punti, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Quique Sanchez Flores deve fare a meno di Victor Sanchez, ma confida nella vena realizzativa di Gerard Moreno, mentre il Cholo Simeone dovrebbe riproporre Kevin Gameiro al fianco di Griezmann, nonostante il gol decisivo di Fernando Torres all'Alavès.

Sabato 23 dicembre. Ore 13. Real Madrid - Barcellona. Clasico natalizio al Bernabeu, con un Real quarto a 31 punti (da recuperare la trasferta di Leganès) e un Barça imbattuto e primo a 42. Once de Cardiff, e di Abu Dhabi, per Zinedine Zidane, con Karim Benzema confermato partner di Ronaldo (difficile l'impiego dall'inizio di Gareth Bale). Qualche dubbio in più per Valverde, che ha fuori Umtiti, Deulofeu e Paco Alcacer: Vermalen favorito su Mascherano, rebus sulla fascia destra tra Sergi Roberto, Semedo e Aleix Vidal, Paulinho possibile incursore alle spalle di Suarez e Messi. Rientra Busquets, intoccabili Iniesta e Rakitic.

Ore 16.15. Valencia - Villarreal. Al Mestalla il Valencia di Marcelino (34 punti) vuole ripartire dopo il k.o. di Ipurua, in un derby sempre caldissimo con il Submarino Amarillo, tornato a respirare con la vittoria di Vigo (24 punti). Padroni di casa con il dubbio Gayà, e con Carlos Solèr, Garay e Murillo ancora fuori. Rientrano Zaza e Guedes, possibile chance per Toni Lato come terzino sinistro. Ospiti con Bacca e Bakambu di punta, Fornals e Castillejo in un centrocampo offensivo.

Ore 18.30. Deportivo La Coruna - Celta Vigo. Derby galiziano al Riazòr, tra un pericolante Depor, a quindici punti e un Celta che non riesce a ingranare, fermo a soli diciotto punti. Andone e Fede Cartabia out per i padroni di casa, mentre Unzue non ha particolari problemi di formazione, potendo schierare il tridente Iago Aspas-Maxi Gomez-Pione Sisto.