Liga, l'Atletico Madrid denuncia il Barcellona alla FIFA per il caso Griezmann

Dopo settimane di voci, indiscrezioni, abboccamenti, incontri più o meno segreti, l'Atletico Madrid decide di passare alle vie formali nei confronti del Barcellona, rivolgendosi alla FIFA con una denuncia sugli indebiti contatti che il club catalano sta tenendo con un tesserato roquiblanco come Antoine Griezmann. Le Petit Diable, gioiellino francese dei colchoneros è infatti da tempo oggetto del desiderio dei blaugrana, soprattutto da quando il Barça ha perso Neymar, scippato dal blitz estivo del Paris Saint-Germain.

La mossa dell'Atletico si è resa necessaria dopo che negli ultimi giorni i dirigenti catalani sono usciti allo scoperto sul caso relativo all'attaccante transalpino. Era stato domenica sera Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituazionali del Barcellona, a far irritare i colchoneros quando, in un'intervista che precedeva la sfida di Liga contro il Deportivo la Coruna, aveva dichiarato al riguardo che ci sarebbe potuto essere "un avvicinamento e una buona sintonia con il giocatore. D'altronde è un tipo di lavoro che ogni club è solito fare". Parole poi confermate dal Mundo Deportivo, quotidiano sportivo catalano, che ha svelato il pressing che il presidente Josep Bartomeu aveva già portato nei confronti di Griezmann e del suo entourage.

Dichiarazioni e comportamenti che non sono piaciuti all'Atletico, nonostante i buoni rapporti tra i presidenti delle due squadre, Gil e lo stesso Bartomeu, e che hanno condotto, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano AS, alla denuncia alla FIFA del club catalano, reo di stare alterando il regolare svolgimento di due competizioni nazionali come Liga e Copa del Rey, andando a contattare un giocatore sotto contratto. Quello dell'Atletico sembra essere un tentativo di dissuasione nei confronti del Barcellona, quasi una mossa disperata, un'extrema ratio, per trattenere Griezmann, dato lontano dal Wanda Metropolitano ormai da mesi, nonostante il recente rinnovo di contratto (risalente allo scorso giugno) fino al 2022. Spetterà ora alla FIFA valutare le responsabilità del Barça nella vicenda: possibili - anche se ora difficili da immaginare - sanzioni per il club catalano che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero addirittura condurre al blocco del mercato in entrata.