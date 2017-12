Barcellona, parla Valverde: "Partita non decisiva, non ci sono favoriti"

(Fonte foto: Twitter Barcellona)

Tra ventiquattro ore si giocherà Real Madrid-Barcellona, la partita delle partite. La squadra di Valverde è in testa alla classifica con 42 punti, undici in più della squadra di Zidane che ha una partita da recuperare e, allo stesso tempo, non può permettersi passi falsi. I catalani sono reduci dal successo rotondo sul Deportivo La Coruna e vogliono vendicare la doppia sconfitta patita nella Supercoppa spagnola. Valverde, in conferenza stampa, predica calma e tranquillità in vista della sfida di domani. Di seguito le parole del tecnico del Barcellona.

Terzo Clasico in quattro mesi per Valverde, queste le sue sensazioni: "La stagione è lunga, ci sono momenti belli e brutti. Nella Supercoppa avevamo appena perso un giocatore importante come Neymar. Da li la squadra è ripresa e giorno dopo giorno fa sempre meglio. Dobbiamo prolungare questo momento. Conosciamo le difficoltà della partita perché sono una squadra potente nel loro campo". Undici i punti di distacco con il Real che ha una partita da recuperare: "Non è una partita decisiva, spiega Valverde, non pensiamo ai punti di distacco in classifica perché sappiamo che in questa partita non esistono favoriti". Dovremmo cercare di essere ordinati e compatti, stare attenti e quei dettagli che hanno influito ad agosto".

Sulla partita che si aspetta dal Madrid l'ex allenatore del Bilbao risponde cosi: "Proveranno a far valere il fattore campo e a comprimerci, a sfruttare le virtù che hanno. Possono far male sempre in ogni momento grazie alle loro transizioni rapide e offensive. Inoltre, hanno una grande strategia e un gioco di combinazione". Su Iniesta e Messi: "Andres è un giocatore speciale, diverso. Inoltre, è un'assicurazione per noi. Ha una grande influenza nello spogliatoi e, persino, in quello rivale. Leo è tranquillo e sta bene". Dalle stelle del Barcellona a quelle del Real Madrid a cominciare da CR7: "Ronaldo è un giocatore importantissimo per loro, ci sarà perché una partita speciale. Isco o Bale? Non condizionerà il mio modulo, sono due giocatori importanti per il Real e hanno, ovviamente, caratteristiche diverse". Infine un parere sul caso Griezmann: "Il nostro club agisce sempre nel pieno rispetto delle regole. Speriamo che tutto si risolva per il meglio".