Liga - Il Barcellona schianta il Real Madrid: 0-3 al Bernabeu

Il Clasico se lo prende il Barcellona. Al Bernabeu la squadra di Valverde vince 3-0 contro il Real Madrid e allunga in maniera ancora più netta in classifica. Dopo un primo tempo molto tattico il Barcellona apre e chiude la questione nella seconda frazione di gioco grazie ai gol di Suarez e Vidal, nel mezzo il rigore di Messi con annessa espulsione di Carvajal. E' un successo di fondamentale importanza per la compagine di Valverde che sale a 45 punti, +9 sull'Atletico Madrid e +14 sul Real Madrid di Zidane che ha una partita da recuperare.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni il Real Madrid si schiera col 4-3-1-2 con Mateo Kovacic, al posto di Isco, a supporto di Cristiano Ronaldo e Benzema mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con Messi e Suarez a comporre il reparto offensivo.

Partita molto tattica sin dalle prime battute con il Real Madrid che parte meglio e al minuto 11 si rende pericoloso con Kroos che mette al centro per Ronaldo che, tutto solo, cicca clamorosamente il pallone. La sfida non regala grandi emozioni nella prima mezz'ora con la squadra di Zidane che fa molto possesso mentre quella di Valverde aspetta e riparte come al 30' quando Messi imbuca alla perfezione Paulinho il quale calcia col destro ma Navas alza in angolo. Su capovolgimento di fronte risponde il Madrid con Ronaldo che entra in area e incrocia col mancino ma Ter Stegen devia in angolo con i piedi. Al 39' nuovamente pericolosa la squadra di Valverde sempre con Paulinho che, su cross di Messi, gira di testa ma Navas vola e mette in angolo. Dall'altra parte padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Marcelo che mette al centro per Benzema che anticipa tutti e stacca di testa ma la sfera termina sul palo. La prima frazione termina senza reti.

La ripresa si apre con un'occasione per il Barcellona con Jordi Alba che mette in mezzo per Suarez che va col piatto destro ma Navas blocca. Sono solo le prove generali del vantaggio che arriva al 54' con Rakitic che avvia il contropiede, pallone a Sergi Roberto che mette al centro per Suarez il quale col piatto non sbaglia, 0-1. Poco dopo nuovamente pericolosa la squadra di Valverde con Messi che trova Suarez, l'uruguaiano calcia col destro ma trova solo l'esterno della rete. Al 63' svolta della partita con Suarez che presenta davanti a Navas ma si lascia ipnotizzare, sul pallone arriva Messi che trova Suarez ma la sua conclusione viene salvata sulla linea. Sulla respinta arriva Paulinho ma Carvajal salva con una mano. L'arbitro non ha dubbi e concede il penalty con annesso rosso allo spagnolo. Dal dischetto Messi non fallisce, 0-2.

Poco dopo Barca vicino al tris sempre con Messi che entra in area, vince un rimpallo ed incrocia col mancino ma Navas blocca in qualche modo. Zidane getta nella mischia Asensio e Bale e al 78' il Real va ad un passo dal gol con Modric che mette al centro proprio per Bale il quale gira da pochi passi ma Ter Stegen respinge. Su capovolgimento di fronte il neo entrato Semedo entra in area e calcia col destro ma Navas devia in angolo uscendo prontamente. Nel finale, però, il Barca cala il tris con Messi che va via sulla destra e mette al centro per l'accorrente Vidal che insacca con la complicità di Navas, 0-3 e fischio finale. I catalani sbancano il Bernabeu e scappano ancora in Liga, il Real adesso è a meno 14 con una partita da recuperare.