Liga - Siviglia, esonerato Berizzo

Eduardo Berizzo. Fonte: Vavel.com

La destituzione era nell'aria da giorni, ma è diventata ufficiale solo ieri sera. Eduardo Berizzo, el Toto, non è più il tecnico del Siviglia, come comunicato dal club andaluso attraverso una nota stampa. Un esonero che ha spiazzato tifosi e critica, non solo perchè l'allenatore argentino era ed è alle prese con problemi di salute (cancro alla prostata), ma soprattutto perchè la squadra è quinta in classifica, con la qualificazione Champions ancora a tiro (29 punti, contro i 31 del Real che ha una partita in meno, e i 34 del Valencia). Un Siviglia inoltre già qualificato agli ottavi della massima competizione continentale, dove incontrerà il Manchester United di Josè Mourinho. Fatali all'ex tecnico del Celta Vigo le ultime prestazioni della sua squadra, disastrosa al Bernabeu contro i merengues, k.o. per 5-0, e sconfitta anche nell'ultimo turno all'Anoeta di San Sebastian con la Real Sociedad (3-1). In mezzo, lo 0-0 casalingo contro il Levante.

La decisione di esonerare Berizzo è stata presa dopo una riunione della giunta direttiva, seguita da un comunicato stampa con le parole del presidente del club, Josè Castro: "Una scelta complicata e dolorosa, come sempre quando si esonera un allenatore. Ancor di più con un professionista magnifico come Eduardo. Ma dobbiamo prendere le decisioni più opportune per qesta società. Ci troviamo in mezzo a una brutta striscia di risultati e di sensazioni della squadra. Non ci sembra che il progetto abbia preso una parabola ascendente: abbiamo delle responsabilità, vogliamo ottenere il massimo dei risultati. La sensazioni che abbiamo avuto in consiglio è che, andando avanti su questa strada, non riusciremo a conseguire l'obiettivo che ci siamo prefissati. Sono decisioni dolorose, ma non possiamo fare altre che prenderle, nella consapevolezza che saranno positive per il club. Questo è il calcio, il nostro gioco non è opportuno per proseguire e andare avanti. La responsabilità che abbiamo in questa società è quella di prendere decisioni. Siamo in contatto con alcuni allenatori, ma non c'è nulla di concreto. Ci sono opzioni con le quali stiamo parlando, ma non c'è niente di deciso in questo momento. Nessuno è stato ancora scelto, nei prossimi giorni continueremo a vagliare queste opzioni e decideremo con determinazione". I nomi più caldi, per la successione al Toto, che campeggiano da giorni sui quotidiani spagnoli sono quelli di Javi Gracia e di Luis Enrique, fino allo scorso anno tecnico del Barcellona e, come Berizzo, con un passato da allenatore del Celta Vigo.