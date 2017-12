Siviglia, Vincenzo Montella ad un passo dalla firma | www.twitter.com (@milannewsmondo)

Il Siviglia ha deciso: il prossimo allenatore sarà Vincenzo Montella. Ormai non dovrebbero esserci più dubbi sulla scelta degli andalusi dopo l’esonero di Eduardo Berizzo. Il tecnico italiano ha battuto la concorrenza del connazionale Walter Mazzarri e dello spagnolo Javi Gracia ed è pronto dunque a tuffarsi nella nuova avventura. Resta ancora un dettaglio da sistemare, cioè trattare la buonuscita con il Milan per poter risolvere il contratto – in scadenza nel 2019 - ed essere libero di legarsi ad un nuovo club.

Risolta questa questione, Montella verrà annunciato dal Siviglia, con cui firmerà un accordo fino al 2019; gli aspetti economici sono ancora da svelare, ma è già stato reso noto che il vice dell’Aeroplanino sarà Enzo Maresca. L’ex centrocampista della Juventus aiuterà Montella nell’inserimento nell’ambiente, visto che da giocatore ha trascorso 4 anni in Andalusia, dal 2005 al 2009, vincendo anche 2 volte la Coppa UEFA – decisivo con una doppietta nella finale del 2006 contro il Middlesbrough – ed una Supercoppa Europea. Sono attese novità nelle prossime ore, tanto che i giornali spagnoli si sbilanciano già, dando per fatto l’affare.

Dopo praticamente un mese esatto dall’esonero dal Milan – 27 novembre all’indomani del pareggio contro il Torino , Vincenzo Montella trova subito una nuova chance per rimettersi al lavoro, in un ambiente stimolante come quello della Liga ed in un club ambizioso che si trova attualmente al quinto posto in campionato – a 2 dalla quarta piazza occupata dal Real Madrid – e soprattutto che si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions League, dove affronterà il Manchester United. Se l’affare dovesse effettivamente concretizzarsi, Montella farà il suo esordio da tecnico del Siviglia il prossimo 3 gennaio, quando gli andalusi saranno attesi sul campo del Cadice per l’andata degli ottavi di finale di Copa del Rey, mentre in Liga il primo impegno sarà al Sanchez-Pizjuan, nel derby contro il Betis il giorno dell’Epifania.