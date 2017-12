Barcellona - Il 2018 all'insegna di Coutinho

Fonte foto: Twitter Liverpool

Il 2017 del Barcellona si è chiuso in maniera idilliaca, grazie al successo per 3-0 sul campo del Real Madrid, ed il 2018 potrebbe aprirsi allo stesso modo visto che Coutinho è sempre più vicino. "Nulla è eterno, solo il mio matrimonio", queste le parole di Klopp alla ESPN in merito alla possibile partenza del numero 10 del Liverpool che, in questa stagione, sta incantando ancora grazie ai 12 gol totali in 19 partite, 7 in questa Premier League. Dalle parti di Barcellona c'è fiducia, tanto che, secondo il Mundo Deportivo, è previsto un incontro tra i catalani ed il club inglese il 3 gennaio per discutere il possibile passaggio del brasiliano dalle parti del Camp Nou.

Inoltre, ci sarebbero stati dei colloqui nelle ultime settimane fra il presidente dei catalani Bartomeu ed i proprietari americani del club britannico e con il Direttore Sportivo Edwards. C'è un mese di tempo ed il Barcellona non ha fretta ma, in questo caso, la situazione appare ben diversa rispetto a questa estate, quando il Liverpool si oppose in tutti i modi alla partenza del suo gioiello chiedendo una cifra pari a 200 milioni. Dopo quattro mesi qualcosa è cambiato, tanto che i Reds sembrano disposti a trattare la cessione del giocatore, che vuole soltanto il Barcellona. I catalani hanno già in mente un piano per accontentare le richieste del Liverpool: lavorare per ridurre il prezzo fisso del cartellino ed espandere i bonus, così da alleggerire al massimo il bilancio attuale. In parole povere, Coutinho potrebbe diventare un giocatore del Barça per 140 milioni di euro, il che sarebbe un record per il club catalano.

Dal discorso economico a quello tattico, perché l'ex giocatore dell'Inter non potrà essere schierato in Champions League visto il suo impiego nella fase a gironi con la maglia del Liverpool. Il brasiliano è polivalente dalla cintola in su a prescindere dalla metodologia di gioco del club catalano: mezz'ala in un 4-3-3, trequartista in un 4-3-1-2 o nel 4-4-2 a rombo. Quest'ultimo assetto tattico sta facendo le fortune di Ernesto Valverde che ha imbrigliato il Real Madrid grazie a un centrocampo di sostanza e di qualità. Coutinho potrebbe aumentare in maniera esponenziale la qualità del centrocampo blaugrana e, allo stesso tempo, potrebbe far rifiatare uno tra Iniesta, Rakitic e Paulinho in vista degli impegni in Champions League. L'imprevedibilità, la grande qualità e la visione di gioco non comune rendono il brasiliano un calciatore in grado di calarsi perfettamente nel contesto Barcelloniano.

Il 2018 sarà anche l'anno del ritorno di Ousmane Dembelè visto che l'ex Borussia si allena da qualche settimana con i compagni e potrebbe trovare minuti importanti già nel match del 4 gennaio contro il Celta Vigo, valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re.