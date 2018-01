Copa del Rey: incertezza e spettacolo tra Las Palmas e Valencia

Source photo: profilo Twitter Valencia CF

Uno degli ottavi di finale più interessanti. Potrebbe essere così definito Las Palmas-Valencia, match di andata valido per l'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey. Reduci da un momenti momenti altalenanti, le due formazioni vogliono indirizzare subito positivamente il turno, cancellando le sconfitte subite in campionato: i canarii hanno ceduto le armi al Getafe, brutto tonfo interno invece per gli xotos, sconfitti dal Villarreal. Poco male, comunque, dato che i ragazzi di Marcelino posso godere del terzo posto in campionato. Condizione differente, invece, per il Las Palmas, incredibilmente ultimo e dunque costretto a riscattarsi sia per il morale che per la classifica.

Secondo le ultime di formazione, i canarii dovrebbero scendere in campo con un offensivo 4-2-3-1, in cui potrebbe essere Calleri la prima punta scelta da Jemez. Dietro di lui, terzetto di trequartisti formato da Taa, Viera e Remy, sostenuti dai mediani Aquilani e Javi Castellano. Davanti al portiere Lizoain, infine, difesa a quattro composta da MIchel, Lemos, Navarro e Dani Castellano. Un più classico 4-4-2, invece, per il Valencia, dove dovrebbero essere Zaza e Rodrigo i riferimenti offensivi. Neto in porta, protetto da Gabriel e Garay. Ai loro lati, i terzini Montoya e Latorre, incaricati di sovrapporsi ai centrocampisti di fascia Pereira e Guedes. In mezzo, infine, Kondogbia e Parejo.

Spulciando le ultime statistiche, grande incertezza tra le due formazioni. Nella scorsa stagione, per esempio, una vittoria per parte, con le due formazioni capaci di vincere i rispettivi match casalinghi. L'ultimo incrocio sportivo in Copa del Rey, è avvenuto invece nel 2016, solo un anno fa: all'andata, finì 1-1 con le reti di Zahibo (autogoal) e Paco, mentre al ritorno furono gli Xotos a sorridere grazie alla marcatura vincente di Rodrigo al ventesimo del primo tempo.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Las Palmas (4-2-3-1): Lizoain; Michel, Lemos, Ximo Navarro, Dani Castellano; Aquilani, Javi Castellano; Tana, Viera, Remy; Calleri.

Valencia (4-4-2): Neto; Montoya, Gabriel, Garay, Latorre; Pereira, Parejo, Kondogbia, Guedes; Zaza, Rodrigo.