Villarreal, Bakambu se ne va in Cina | www.twitter.com (@Bakambu17)

Ancora qualche ora, giusto il tempo di sistemare tutti i dettagli burocratici, e poi Cedric Bakambu diventerà un nuovo giocatore del Beijing Gouan. Il club cinese in cui militano anche il centrocampista brasiliano Renato Augusto e l’attaccante spagnolo Jonathan Soriano ha deciso di violare la clausola di risoluzione inserita nel contratto fra il centravanti congolese ed il Villarreal da 40 milioni di euro e di ingaggiare così la punta classe 1991.

Anche l’allenatore del Submarino Amarillo, Javier Calleja, conferma la trattativa, ormai in dirittura d’arrivo, nella conferenza stampa di vigilia del match di Copa del Rey contro il Leganès: “Non è la cosa migliore per noi, ma c’è l’interesse di tutte le parti coinvolte ed in questo caso c’è un club che ha mostrato interesse per un giocatore che si sta distinguendo nella nostra rosa e per il quale intende pagare la clausola. Davanti a questo genere di cose, c’è poco da fare”. Per questo motivo Bakambu non è stato convocato per la trasferta allo stadio de Butarque valida per l’andata degli ottavi di finale di Copa del Rey, con i soli Bacca e Unal a comporre il pacchetto offensivo della squadra falcidiata dagli infortuni.

Non è di certo un buon momento per veder partire il giocatore: Bakambu infatti è il miglior realizzatore della rosa del Villarreal in questa stagione grazie ai suoi 14 goal in 21 partite fra Liga, Europa League e Copa del Rey, la migliore della carriera dell’attaccante da questo punto di vista, oltre appunto al fattore infortuni. Per il club spagnolo però rappresenta un grosso affare economico: il congolese venne prelevato dal Bursaspor nell’agosto 2015 per 7 milioni e mezzo di euro e dunque la sua cessione rappresenta una bella plusvalenza, come nel classico stile di questa società che a livello di rivalutazione dei talenti e fra le prime in Europa.