Liga, 18^ giornata. Derby di Siviglia, Barça per la fuga e Real a Vigo

Giocatori del Siviglia festeggiano durante il match di Copa del Rey a Cadice. Fonte: LaLiga.es

Dopo due settimane di pausa, intervallate dalle gare di andata degli ottavi di finale di Copa del Rey durante questa settimana, la Liga spagnola torna a offrire spettacolo nel week-end dell'Epifania, con lo svolgimento degli incontri della diciottesima giornata. Il Barcellona capolista, che ha chiuso il 2017 con gli squilli nel Clasico, aprirà il nuovo anno al Camp Nou contro il Levante, per allungare ancora sulle inseguitrici, tra cui c'è l'Atletico Madrid di Diego Costa, impegnato al Wanda Metropolitano contro il Getafe. Match casalingo anche per il Valencia, pronto a ripartire dai catalani del Girona, mentre il Real Madrid di Zidane affronterà domenica sera l'ostica trasferta di Vigo contro il Celta. Montella esordirà invece sulla panchina del Siviglia nel derby contro il Betis al Sanchez-Pizjuàn. Diverse infine le sfide tra squadre di metà classifica e in zona retrocessione. Il programma completo:

Sabato 6 gennaio. Ore 13. Atletico Madrid - Getafe. Nonostante la sconfitta di fine anno contro l'Espanyol, i colchoneros di Simeone (secondi a 36 punti) rimangono la principale minaccia per il Barcellona. Atletico che al Wanda Metropolitano ospita un Getafe ottavo in classifica a 23 punti, e che riabbraccia Diego Costa, pronto a riprendersi le chiavi dell'attacco insieme a Griezmann, con buona pace di Gameiro e Torres. Squalificato Saul, chance per Thomas, con Koke in dubbio. Filipe Luis k.o., dentro Lucas Hernandez, con Vrsaljiko terzino dall'altra parte. Getafe privo del solo Bergara.

Ore 16.15. Valencia - Girona. Due sconfitte consecutive hanno stoppato la corsa del Valencia di Marcelino, ora terzo a 34 punti, impegnato al Mestalla con i catalani del Girona, a loro volta reduci dal brutto k.o. di Ipurua contro l'Eibar (decimi a 23 punti). Montoya e Zaza squalificati, Murillo e Carlos Soler infortunati. Marcelino pensa a Santi Mina con Rodrigo in avanti (appena arrivato Luciano Vietto), con Nacho Vidal terzino destro. Dall'altra parte solito Girona da battaglia, con un 4-5-1 di stampo difensivo.

Ore 18.30. Las Palmas - Eibar. L'arrivo di Paco Jemez sulla panchina dei canari deve scuotere il Las Palmas (ultimo a 11 punti), in casa contro un Eibar che invece vola (quattro vittorie nelle ultime cinque, 24 punti). Calleri di punta per i padroni di casa, con Tana, Viera e Momo a supporto. Baschi ancora senza Pedro Leòn, ma con il loro 4-4-2 confermato: Charles e Sergi Enrich di punta, Inui e Alejo sugli esterni, con Joan Jordan pronto a inserirsi.

Ore 20.45. Siviglia - Betis Siviglia. Esordio da brividi per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia, nel derby del Sanchez-Pizjuàn contro il Betis. Padroni di casa fermi a 29 punti, ospiti a loro volta in difficoltà a 21. Squalificato Pizarro, il tecnico italiano potrebbe puntare su Nzonzi, rientrato alla base, con Geis a centrocampo. Banega, Nolito e Jesus Navas a supporto di Muriel in avanti. Per Quique Setièn ancora fuori causa Sanabria, con Sergio Leon terminale offensivo, affiancato da Joaquin e Tello, due ex viola.

Domenica 7 gennaio. Ore 12. Leganès - Real Sociedad. Un Leganès reduce da un periodo di forma non straordinario (21 punti dopo un grande avvio di Liga) ospita al Municipal de Butarque la Real Sociedad di Eusebio (23 punti), a caccia di un posto europeo. Padroni di casa senza Amrabat, con Szymanowski acciaccato, baschi senza Januzaj (salutato Carlos Vela) e con il dubbio Inigo Martinez. Possibilità per Juanmi nel tridente con Willian Josè e Oyarzabal.

Ore 16.15. Barcellona - Levante. Sembra già tutto facile per il Barça capolista (45 punti), al Camp Nou contro un Levante in caduta libera (sedicesimo a 18 punti). Squalificato Busquets, difficile il recupero di Umtiti, Valverde pensa a Sergi Roberto a centrocampo, con Rakitic centrale e Semedo terzino. In avanti Messi e Suarez, con Paulinho incursore. Valenciani senza Bardhi, Campana e Alex Alegria, con Lukic novità alle spalle di Boateng. Confermati Morales e Jason.

Ore 18.30. Athletic Bilbao - Alavès. Derby basco a San Mamès, tra l'Athletic del Kuko Ziganda (21 punti, in risalita) e l'Alavès di Abelardo (15 punti, con tre vittorie nelle ultime quattro). Squalificato Unai Nunez, k.o. Balenziaga e Muniain, con Kepa sul piede di partenza, i padroni di casa provano Saborit a sinistra, con Inaki Williams che potrebbe giocare da prima punta (Susaeta e Raul Garcia alle sue spalle). Conferme per Abelardo, che ha scelto Munir come unico attaccante, supportato da Burgui, Ibai Gomez e Pedraza.

Ore 18.30. Villarreal - Deportivo La Coruna. Un Villarreal in recupero (sesto a 27 punti) ospita al Madrigàl un Deportivo invece in grossa difficoltà (terz'ultimo a 15 punti). Partito Bakambu per la Cina, Calleja si affida in avanti a Bacca e al nuovo arrivato Enes Unal, ma deve fare a meno di Trigueros, con Roberto Soriano in dubbio. Certi di un posto Castillejo e Fornals. Galiziani che sostituiscono con Albentosa lo squalificato Schar, e con Valverde Fede Cartabia. Lucas Perez unica punta.

Ore 20.45. Celta Vigo - Real Madrid. Non può sbagliare il Real Madrid di Zinedine Zidane (31 punti) al Balaidos di Vigo contro il Celta (21). Squalificato Carvajal per il rosso nel Clasico, Nacho è in vantaggio su Achraf, mentre davanti Gareth Bale sembra favorito sul resto della concorrenza per prendere il posto dell'infortunato Karim Benzema. Celta con il dubbio Jonny, per il resto in formazione tipo: Wass, Iago Aspas, Maxi Gomez e Pione Sisto per far tremare la traballante difesa merengue.

Lunedì 8 gennaio. Ore 20.45. Malaga - Espanyol. L'Espanyol di Quique Sanchez Flores si è tirato su con la vittoria sull'Atletico, e ora è quindicesimo a venti punti, mentre il Malaga ha un disperato bisogno di vincere, penultimo a quota undici. Michel ritrova Borja Baston in avanti, ma deve fare a meno di Adrian e Rolan: a La Rosaleda spazio a Penaranda e Keko. Espanyol con Gerard Moreno e Sergio Garcia di punta, con Baptistao più arretrato e David Lopez riproposto a centrocampo.