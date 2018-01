Liga, buona la prima del 2018 per l'Atletico: Getafe battuto 2-0

L'Atletico Madrid vince la prima partita del 2018, battendo il Getafe nel derbi 2-0 grazie ad una rete per tempo: apre Correa, chiude Diego Costa che, oltre a segnare, viene anche espulso; 3 punti per il Cholo Simeone e allungo sulle inseguitrici al secondo posto.

La Partita

Diego Pablo Simeone lancia subito dal primo minuto il rientrante Diego Costa, che fa così il suo debutto al Wanda Metropolitano; accanto a lui c'è Griezmann, con l'altro nuovo acquisto Vitolo in panchina. Saul è squalificato, gioca Correa sulla destra, con Carrasco a sinistra, mentre in difesa chance da titolare per Lucas Hernandez.

Josè Bordalàs si affida a Martinez per la porta, lasciando Guaita - sul piede di partenza - in panchina; Arambarri torna al suo posto a centrocampo dopo la squalifica, al fianco di Sergio Mora. Difesa confermata mentre in attacco, coppia formata da Angel Rodriguez e dal capitano Molina.

La prima grossa chance è per il Getafe, con Angel che prova un pallonetto da fuori area al 3', lanciato nello spazio da Molina, blocca Oblak. La risposta dell'Atletico non si fa attendere ed è l'uomo più atteso, Diego Costa, a sfiorare il vantaggio un minuto dopo con un destro dal limite che termina alto di pochissimo. La partita si alza subito di ritmo e sono ancora gli ospiti a farsi vedere in avanti con Amath - destro centrale -; la squadra di Bordalàs non soffre minimamente lo scenario del Metropolitano ed è ancora l'esterno senegalese a mettere i brividi alla retroguardia di casa al 9'. I Colchoneros però cominciano a crescere ed al 19' passano in vantaggio: bello il tocco filtrante di Griezmann per Angel Correa che con l'esterno destro batte Martinez in diagonale per il goal dell'1-0. Al 21' Amath avrebbe sui piedi l'occasione per l'immediato pareggio ma il suo sinistro è debole e centrale.

Gli animi si scaldano | www.laliga.es

La gara si incattivisce un po' nella seconda metà di primo tempo e fioccano i cartellini gialli - 7 in 46 minuti -, con la fluidità del gioco che ne risente, anche per via dell'intensità crescente della pioggia. Il duplice fischio arriva in un clima di grandissimo nervosismo tra giocatori, panchine e pubblico, con l'Atletico comunque meritatamente in vantaggio.

La ripresa si apre con l'Atletico risoluto a trovare il raddoppio per evitare beffe e chiudere la pratica, alzando notevolmente il baricentro. Diego Costa al 57' scippa il pallone a Damian Suarez e scarica un mancino rabbioso che però termina alto. Il figliol prodigo si rifà 10 minuti dopo: cross basso di Vrsaljko, piatto destro dell'ispano-brasiliano a spiazzare Martinez per il 2-0. L'esultanza costa caro all'ex Chelsea che si butta in mezzo al suo pubblico e l'arbitro Munuera Montero lo ammonisce per la seconda volta: espulso e Atleti in 10. Il Getafe, nonostante i cambi offensivi, fatica a rendersi pericoloso e per Oblak è un finale da ordinaria amministrazione; dall'altra parte invece vanno vicini al terzo goal Godìn - alto di testa - e Griezmann - mancino su punizione centrale.

Diego Costa di precisione | www.laliga.es

Chance improvvisa per Jimenez all'87' che da centro area non inquadra la porta con il destro. Questo è l'ultimo highlight di un match che l'Atletico ha tenuto in mano dall'inizio alla fine ed ha meritatamente vinto.