Liga - Il Betis fa suo un pazzo derby andaluso: battuto il Siviglia 3-5

Nel match valevole per la diciottesima giornata di Liga il Betis vince un pazzo derby andaluso battendo 3-5 il Siviglia. Match incredibile con gli ospiti che vanno in vantaggio due volte, i padroni di casa reagiscono colpo su colpo fino allo strappo decisivo della ripresa con Durmisi e Sergio Leon che, in due minuti, chiudono la partita. A mettere il lucchetto al match, però, ci pensa Tello dopo l'ennesimo acuto di speranza della squadra di Montella con Lenglet. Con questo successo il Betis sale all'ottavo posto con 24 punti mentre il Siviglia resta quinto con 29.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Siviglia con Nolito e Navas a supporto di Ben Yedder nel tridente, mentre il Betis risponde col 4-2-3-1 con Guardado, Joaquin e Sergio Leon a supporto dell'unica punta Boudebouz.

La partita si preannuncia spettacolare e le squadre non tradiscono le attese visto che dopo 22 secondi il Betis va già in vantaggio con Fabian Ruiz che porta palla e poi batte Rico con un mancino affilato, 0-1. La reazione del Siviglia non si fa attendere e arriva al 4' con Kjaer che, sugli sviluppi di un cross di Banega, colpisce di testa mandando alto di poco. Sono solo le prove generali del gol del pareggio: Ben Yedder, sulla punizione di Vazquez, anticipa tutti battendo Adan col mancino, 1-1. Al 16' cambio forzato per gli ospiti con Francis per Barragan ma, poco più tardi, arriva il nuovo vantaggio del Balompiè: Joaquin direttamente da punizione, pennella per Feddal il quale di testa batte Rico, 1-2.

I padroni di casa reagiscono ancora e al 28' sfiorano il pareggio con N'Zonzi che si mette in proprio, ma Adan lo anticipa in uscita in maniera provvidenziale. I ritmi sono frenetici con la squadra di Montella che carica a testa bassa e al 40' trova il meritato pareggio con Navas che mette al centro per il colpo di testa di Vazquez, Adan esce nella terra di nessuno e Kjaer non può sbagliare da due passi, 2-2. Nel finale di tempo altra chance per il Siviglia con un colpo di testa di Vazquez, palla di pochissimo sul fondo.

La ripresa si apre con una chance importante per il Betis con Guardado che centra il palo con un meraviglioso tiro a giro. Il derby non perde di intensità, ma i due allenatori optano per qualche sostituzione prima dell'ultimo terzo di gara: Montella manda in campo Correa per Vazquez, mentre Setien getta nella mischia Tello per Joaquin. Al 63' tornano in vantaggio gli ospiti: Boudebouz mette al centro per l'inserimento perfetto di Durmisi che batte Rico, 2-3. Questa volta il Siviglia accusa il colpo e centoventi secondi più tardi il Betis cala il poker con una stupenda iniziativa di Tello che, poi, trova Sergio Leon il quale di punta batte Rico, 2-4.

Dopo l'1-2 terrificante degli ospiti il Siviglia si sveglia dal suo torpore e al 67' torna in partita con Lenglet che, sugli sviluppi di un traversone di Escudero, insacca di testa, 3-4. L'inerzia della partita cambia nuovamente e al 69' i padroni di casa vanno ad un passo dal pareggio con un colpo di testa di N'Zonzi che centra in pieno la traversa. Nel finale Montella inserisce Sarabia e Muriel ma il Betis rischia pochissimo e al 95' chiude definitivamente i conti con Tello che, in contropiede, brucia Banega e batte Rico, 3-5 e fischio finale. Il Betis si aggiudica un derby pazzesco, prima sconfitta per Montella ma buona prestazione dei suoi.