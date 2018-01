Liga, il Barcellona riprende da dove aveva lasciato: 3-0 al Levante

Aveva chiuso il 2017 con il 3-0 al Real Madrid, riapre il 2018 con un altro tris: il Barcellona si sbarazza del Levante al Camp Nou nella prima gara del nuovo anno grazie alle reti di Messi, Suarez e Paulinho. Blaugrana in fuga, approfittando anche dello stop del Real contro il Celta Vigo.

La Partita

Ernesto Valverde recupera Ousmane Dembelè dopo il lunghissimo infortunio e lo propone subito dal primo minuto nel tridente insieme a Messi e Suarez; rispolverato Mascherano per far rifiatare Piquè, turno di squalifica da scontare per Busquets.

Juan Ramon Lopez Muñiz deve fare i conti con le numerose assenze: squalificati Campaña, Morales e Bardhi, infortunato Chema. In difesa c'è Cabaco nel mezzo, a centrocampo torna Doukourè ed in attacco chance da titolare per Boateng; in mediana spazio a Lukic, di proprietà del Torino.

Avvio molto aggressivo del Levante che pressa alto e cerca di impensierire fin da subito ter Stegen, con Lerma prima e con Boateng poi, ma il Barcellona non si impressiona più di tanto e prende in mano il pallino del gioco, trovando peraltro anche in tempi brevi il goal del vantaggio. A firmarlo è ovviamente Lionel Messi, che al 12' sfrutta la sponda aerea di Jordi Alba e batte al volo di sinistro in diagonale per l'1-0 dopo aver baciato il palo interno. Suarez e Dembelè avrebbero l'occasione per l'immediato raddoppio, entrambe le conclusioni però vengono respinte. Grossa opportunità per il Levante al 16', con Boateng che sfugge alla difesa sulla destra e serve alla perfezione il rimorchio di Lerma, il cui sinistro finisce malamente largo. I ritmi della gara restano molto alti perché gli ospiti non disdegnano le ripartenze, anche se è il Barça a fare la partita. Suarez si divora il bis al 25', quando Oier respinge un bel destro dal limite di Dembelè: l'uruguaiano arriva in corsa e spedisce alto sopra la traversa a porta praticamente spalancata.

Messi ringrazia l'assist-man Jordi Alba | www.laliga.es

Il Pistolero però si rifà con gli interessi al 38': apertura di Mascherano, cross al volo di Sergi Roberto, stop e tiro del ex Liverpool che finisce sotto la traversa dopo una leggera deviazione. Spettacolare azione personale di Messi al 43' - nello stretto al limite dell'area in mezzo a tre avversari -, scarico per Rakitic e destro in diagonale del croato che sfiora il palo. Prima del duplice fischio c'è tempo per un'altra chance per la Pulga, bravissimo Oier in uscita a chiudere lo specchio per un Barcellona che ha bisogno di tenere la spina della corrente attaccata per evitare beffe contro un buon Levante.

La battuta volante di Suarez per il 2-0 | www.laliga.es

La ripresa si apre con la grandissima parata di ter Stegen al primo minuto sul destro da fuori di Ivi Lopez. Il Levante ci crede e prova ad alzare il baricentro, alla ricerca del punto che riaprirebbe i giochi, come al 64', quando Moore si presenta solo davanti alla porta ma ter Stegen miracoloso e salva il risultato. Superato il rischio, il Barça ricomincia a macinare gioco e va di nuovo vicino al tris, soprattutto con Suarez al 71'. I ritmi calano per via della stanchezza dovuta alla alta intensità della prima parte di gara ed i blaugrana controllano senza più affondare. C'è spazio ancora per il 3-0, ad opera di Paulinho, che deposita in rete un assist di Messi dopo uno slalom di quest'ultimo tra i difensori avversari. Gli uomini di Valverde dunque conquistano altri tre punti e continuano la loro marcia in testa alla Liga: +9 dall'Atletico, +11 dal Valencia ed a +16 dal Real Madrid.