Il Celta Vigo ferma il Real Madrid: 2-2 al Balaidos

Non basta una doppietta di Bale al Real Madrid per avere la meglio sul Celta Vigo nel posticipo di Liga. Al Balaidos infatti, gli uomini di Zidane inciampano sul grande cuore dei padroni di casa riuscendo a portare a casa un solo punto. Finisce 2-2, risultato che costa tanto in termini di classifica, con i blancos a -16 dalla vetta, seppur con una partita da recuperare. Bale illude i compagni, momentaneamente in svantaggio per un gran gol di Wass, ma a poco serve la doppietta del gallese perché, ad una decina di minuti dal termine, un lampo di Maxi Gomez regala al Celta un pareggio più che meritato. I padroni di casa infatti avevano fallito un rigore nella ripresa dopo aver anche colpito un palo in avvio. Dopo la sfida di coppa contro il Numancia, Zidane ha scelto di far rientrare tutti i titolari rimasti a riposo ad eccezione di Carvajal, puntando nuovamente sulla coppia Ronaldo-Bale. Proprio il portoghese è mancato alle merengues. Da sottolineare, poi, la disastrosa prova della difesa del Madrid.

PRIMO TEMPO Il Real soffre tanto fin dall'avvio. I padroni di casa partono aggressivi provando a sfruttare le incertezze difensive delle merengues. Dopo 12 minuti infatti, Aspas se ne va alla coppia Nacho-Varane ma la volee si stampa sul palo. Poi, al 33’, un fulmineo contropiede del Celta lancia Wass che indisturbato beffa Navas con un pallonetto perfetto. Bale non si lascia spaventare, prende in mano la situazione e pareggia i conti. Al 36' Kroos serve il gallese con un bel filtrante, l'ex Tottenham scarica un sinistro incrociato che riporta il match in parità. Nemmeno il tempo di riordinare le idee che Bale ci ricasca. Tre minuti dopo infatti arriva la doppietta personale e il vantaggio dei blancos grazie al tap-in di sinistro su imbucata velenosa di Isco.

SECONDO TEMPO Il Real appare rassicurato dal vantaggio ma i padroni di casa non mostrano il fianco anzi. Gli uomini di Zidane continuano a soffrire la pressione e l'aggressività del Celta Vigo. Prima Pione Sito poi Castro provano a centrare il pareggio. Il Celta staziona nella metà campo avversaria. Wass e Aspas sono trascinanti, nettamente tra i migliori in campo. L'unico spunto di Ronaldo è in un colpo di testa sfumato che impegna Blanco in tuffo. Al 70' i padroni di casa conquistano il rigore per fallo di Navas ma è lo stesso portiere a farsi perdonare parando il tiro di Aspas, nuovamente sfortunato dopo il palo colpito nel primo tempo. Ma il pareggio è nell'aria e arriva al mimuto 82 quando Maxi Gomez riceve a centro area il cross di Wass firmando di testa il definitivo 2-2. Zidane, gelato, prova ad inserire Kovacic, Asensio e Vazquez ma non serve a nulla.