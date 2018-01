Liga - Vincono Barcellona, Atletico e Valencia, pareggia il Real Madrid

Fonte foto: Twitter Barcellona

E' tornata la Liga con il suo carico di gol, certezze, emozioni e le sorprese che non guastano mai. In cima ricomincia alla grande il Barcellona che abbraccia Coutinho e batte 3-0 il Levante grazie ai gol di Messi e Suarez, nel primo tempo, e quello di Paulinho nel finale di partita. La squadra di Valverde tornerà in campo giovedì per il ritorno degli ottavi di Coppa del Re contro il Celta Vigo. Vince anche l'Atletico Madrid che, al Metropolitano, ne fa due al Getafe grazie alle reti di Correa e Diego Costa con quest'ultimo, poi, espulso per aver esultato con i propri tifosi il suo primo gol in Liga dopo il suo ritorno.

Dopo un periodo negativo torna al successo anche il Valencia che batte 2-1 il Girona in rimonta: ospiti in vantaggio grazie al gol di Portu in avvio ma i padroni di casa ribaltano la situazione grazie all'autorete di Ramalho e al rigore di Parejo. Comincia con un pareggio, invece, il 2018 in Liga del Real Madrid: le merengues non vanno oltre il 2-2 sul campo del Celta Vigo al termine di un match molto intenso. I padroni di casa passano con Wass, Bale ribalta tutto con una doppietta, ma Maxi Gomez pareggia i conti nella ripresa. Sedici i punti di ritardo della compagine di Zidane dal Barcellona primo, rimpianti per Aspas che sbaglia un rigore.

Inizio anno scoppiettante per il Betis che si aggiudica il derby andaluso vincendo in casa del Siviglia 5-3: partita pazza con gli ospiti che, nel primo tempo, vanno due volte in vantaggio, ma vengono raggiunti in entrambe le occasioni dalla squadra di Montella. Nella ripresa, però, lo strappo decisivo grazie ai gol di Durmisi e Sergio Leon nel giro di due minuti. Lenglet prova a riaprirla ancora, ma Tello chiude i conti regalando il derby al Balompiè. Il Villarreal non approfitta della sconfitta del Siviglia per balzare al quinto posto: al Madrigal il Submarino Amarillo pareggia 1-1 contro il Deportivo con Andone che risponde ad Unal.

Vittorie preziose per Eibar e Athletic Bilbao: gli uomini di Mendilibar vincono 2-1 in casa del Las Palmas con Orellanna e Enrich che ribaltano il vantaggio dei padroni di casa con Viera. Il Bilbao, invece, batte 2-0 l'Alaves grazie ai gol di Exteita e Aduriz. Successo di misura per il Leganes che batte la Real Sociedad grazie al gol di Appelt Pires. Questa sera chiude Malaga-Espanyol. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA 18A GIORNATA

Atletico Madrid-Getafe 2-0

Valencia-Girona 2-1

Las Palmas-Eibar 1-2

Siviglia-Betis 3-5

Leganes-Real Sociedad 1-0

Barcellona-Levante 3-0

Athletic Bilbao-Alaves 2-0

Villarreal-Deportivo La Coruna 1-1

Celta Vigo-Real Madrid 2-2

Malaga-Espanyol Questa sera alle 21.00

LA CLASSIFICA

Barcellona 48

Atletico Madrid 39

Valencia 37

Real Madrid 32*

Siviglia 29

Villarreal 28

Eibar 27

Athletic Bilbao 24

Leganes 24*

Betis 24

Getafe 23

Real Sociedad 23

Girona 23

Celta Vigo 22

Espanyol 20*

Levante 18

Deportivo La Coruna 16

Alaves 15

Malaga 11

Las Palmas 11