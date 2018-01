Atletico Madrid, Simeone per chiudere la pratica in Coppa del Re

Intermezzo di Coppa per l'Atletico di Simeone. Nel week-end, successo per 2-0 sul Getafe in Liga - il quinto nelle ultime sei per i biancorossi. A segno Diego Costa, inarrestabile nella sua seconda vita a Madrid. Secondo posto alle spalle del Barcellona per l'Atletico, chiamato questa sera ad archiviare la pratica Lleida. All'andata, 4-0 e gap tecnico evidente. Al Wanda Metropolitano, è poco più di una formalità. Si tratta del secondo impegno nella competizione per il Cholo, dopo il doppio confronto con l'Elche. Nei primi 90 minuti, undici di gala per evitare distrazioni, questa sera naturali avvicendamenti.

Il tecnico ha con sé 16 giocatori, possibile l'utilizzo davanti di Torres - titolare anche nel primo atto del doppio confronto - e il citato Diego Costa. Vitolo, altro innesto di gennaio dopo lo sblocco del mercato, parte da sinistra, con Ferreira Carrasco sul lato opposto. L'istituzione Gabi a dirigere il traffico in mediana. La cerniera difensiva è composta da Savic e Montoro, Moya in porta.

Il Lleida milita nella seconda divisione spagnola, è attualmente in nona posizione e non attraversa un periodo particolarmente florido. 2-0 al Badalona di recente, tre punti per frenare una pericolosa caduta - nove le gare senza vittoria. Ottimo il cammino in Coppa del Re. Approccio con il Melilla, conferme con il Mallorca, poi il duello con la Real Sociedad e il capolavoro esterno.

L'obiettivo è ben figurare in un tempio del calcio, 4-4-2 per Albadalejo. Radulovic e Agudo gli avanti, con Molina e Pumar ad occupare le corsie laterali. Andriu e Satrustegui vanno al duello con i colossi offensivi del Madrid.

Dirige Javier Alberola Rojas, fischio d'inizio alle 19.30.