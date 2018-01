Gli occhi di Barcellona e Manchester United su Griezmann

Fonte foto: Sito ufficiale Atletico Madrid

Antoine Griezmann sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante francese, con tutta probabilità, lascerà l'Atletico Madrid dopo quattro anni ed un bilancio che recita, per ora, 91 reti e 31 assist in 182 partite giocate con la maglia dei Colchoneros. "Griezmann? Sarebbe senza dubbio un colpo peggiore per l'Atletico perdere Simeone", queste le parole del direttore generale dell'Atletico Gil Marin qualche tempo fa, le quali suonano come il preludio all'addio nonostante il club stia provando a trattenere la sua stella più splendente.

All'orizzonte, però, c'è l'ombra sempre più grande del Barcellona che, dopo l'acquisto di Coutinho, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Secondo quanto rivela l'emittente radiofonica spagnola Cadena SER i catalani sarebbero intenzionati a pagare la clausola di cento milioni di euro per liberare il giocatore: i contatti con l'agente sarebbero già molto avanzati tanto che l'Atletico, indispettito, ha anche denunciato il Barca alla FIFA. Non è finita qui perché, sempre secondo l'emittente radiofonica, in uno di questi incontri gli emissari del club catalano avrebbero già proposto a Griezmann un'offerta importante: 15 milioni l'anno per cinque anni. Un'offerta, se confermata, decisamente allettante per il calciatore ex Real Sociedad che la scorsa stagione ha rifiutato il trasferimento proprio al Manchester United per restare all'Atletico Madrid, causa blocco del mercato in entrata.

Nella corsa ad Antoine Griezmann l'unico antagonista del Barcellona, al momento, è il Manchester United che sarebbe tornato alla carica dopo l'esito negativo della trattativa dell'estate scorsa: secondo quanto riporta il "The Sun", infatti, ci sarebbero stati dei colloqui tra l'entourage del giocatore e i Red Devils nei quali l'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid avrebbe richiesto uno stipendio da 450.000 euro alla settimana per accettare il trasferimento alla corte di Mourinho. Il tutto sarà comunque rimandato a questa estate ma molto pedine si sono già mosse.