Liga - Il Deportivo ospita il Valencia

Il Valencia chiude il sabato di Liga al Riazor. Una trasferta importante nell'economia di stagione, non priva di insidie. La squadra di Marcelino, al momento terza, deve fronteggiare il possibile ritorno del Real, impegnato nel pomeriggio, e dare continuità all'affermazione maturata con il Girona lo scorso turno - in precedenza stop con Eibar e Villarreal. In settimana, carico di fiducia con il 4-0 al Las Palmas in Coppa del Re. Uomo copertina Luciano Vietto, autore di tre reti.

Come detto, la partita, sulla carta agevole, riserva parecchie difficoltà, perché il Deportivo è in lotta per mantenere la categoria. Un solo punto di margine sull'Alaves terzultimo, il pari recente con il Villarreal come trampolino per risalire. Il calendario non aiuta Parralo, dopo il Valencia, infatti, ecco il Real-Zidane. Fondamentale quindi cogliere punti anche in confronti sulla carta da bollino rosso.

Per il match odierno, Marcelino non può disporre di determinati effettivi. Andreas Pereira e Kondogbia sono fuori per squalifica, out anche Murillo e Soler. Possibile 4-2-3-1, con Nacho Gil, Rodrigo e Guedes ad ispirare Zaza. Coquelin e Parejo a formare la cerniera mediana, Garay dirige il comparto di difesa. L'estremo è Neto.

Replica di casa con modulo speculare, in questo caso il finalizzatore è Lucas Perez. Andone, a segno nell'ultimo turno, si muove sulla trequarti con Colak e Carles Gil. A centrocampo troviamo Celso Borges e Guilherme, Juanfran e Luisinho i laterali di difesa. Sidnei e Schar proteggono Ruben.

Fischio d'inizio alle 20.45.