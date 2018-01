Barcellona - Valverde, in trasferta, deve rispondere a Simeone

All'Anoeta, impegno esterno per il Barcellona di Valverde. Una stagione al di sopra di ogni sospetto, i catalani sono fin qui imbattuti in Liga e godono di un rassicurante vantaggio. Un cuscinetto di sicurezza sull'Atletico, rinvigorito dagli innesti invernali. Sei punti, con una partita, quella di questa sera, ancora da giocare. Contro la Real Sociedad, il Barca punta a mantenere intatto il gap, per non fornire un appiglio a un gruppo mai domo come quello diretto da Simeone. Tiene banco, in casa blaugrana, il mercato, il rischio è di non prestare la dovuta attenzione al campo. Coutinho è il pezzo pregiato della corrente sessione, il brasiliano non è però tra i convocati. Valverde pilota lo sguardo sulla Real Sociedad, conosce il rischio di un'euforia eccessiva. Da qui la scelta di proporre un undici quasi immutato anche in coppa del Re. Cinque reti al Celta, nessuna concessione. In campionato, 3-0 al Levante nell'ultimo turno, quarta affermazione consecutiva.

4-3-3 per la formazione ospite. Dembélé, da alcune settimane a pieno ritmo, trova posto nel tridente. Suarez e Messi, come consuetudine, ultimano il pacchetto d'attacco. In mediana, il magistero di Busquets, la visione di Iniesta e il dinamismo di Rakitic. Paulinho va in panchina. Piqué dirige il pacchetto arretrato, orfano di Umtiti. Vermaelen affianca lo spagnolo, gli esterni bassi sono Sergi Roberto e Jordi Alba.

La Real Sociedad, dopo uno scoppiettante avvio (tre vittorie nelle prime tre partite di Liga), vive ora una fase di appannamento. Sconfitta di misura con il Leganes, 23 punti e tredicesima posizione. Il rischio è di farsi risucchiare nei bassifondi. Eusebio deve studiare misure anti-Barcellona. Alle porte un 4-3-3 modellabile, con i due laterali d'offesa, Oyarzabal e Januzaj, pronti a ripiegare sulla linea mediana in fase di non possesso. Illarramendi è lo schermo a centrocampo, Xabi Prieto e Zurutuza compongono la cerniera di mezzo. A protezione di Rulli, Raul Navas e Diego Llorente. I terzini sono Odriozola e Rodrigues.

Il direttore di gara è José Luis González González, fischio d'inizio alle 20.45.