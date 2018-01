LaLiga - Siviglia a Mendizorroza per agganciare la zona Champions

LaLiga - Siviglia ad Alaves per agganciare la Champions League

Il Siviglia di Vincenzo Montella va a far visita all'Alaves nella diciannovesima giornata de LaLiga con la chance, da sfruttare, di poter agganciare al quarto posto, ultimo valevole per l'accesso in Champions League, il Real Madrid, sconfitto ieri dal Villarreal al Bernabeu. Entrambe le squadre devono archiviare i successi in Coppa del Re e tornare a concentrarsi sul campionato, dove tutte e due non se la passano bene. I padroni di casa sono stabilmente in zona retrocessione da inizio anno, anche se l'ultimo mese con le vittorie su Girona, Las Palmas e Malaga ne hanno risollevato le sorti, mentre gli ospiti hanno ingaggiato da poco tecnico ex Milan, ma il debutto nel campionato spagnolo non è stato dei migliori, visti i cinque gol presi nel derby contro il Betis.

La qualificazione in Coppa del Re sicuramente alza il morale dei sivigliani che devono affrontare una squadra sterile offensivamente parlando (tredici gol in diciotto partite), ma comunque da non sottovalutare per il periodo di forma che sta vivendo. Per ottenere questa vittoria fondamentale per la classifica, Montella, dovrà fare a meno di Carriço e Pareja ormai lungo degenti da tre mesi e si affiderà dunque alla formazione schierata contro il Balompié con l'eccezione Franco Vazquez, aspramente criticato dopo il derby andaluso. Il posto del Mudo lo prenderà Pizarro, con Banega spostato al centro del campo, mentre non ci sarà il nuovo acquisto Arana. L'esterno sinistro proveniente dal Corinthias non sarà a disposizione per la trasferta di Vitoria, mentre dovrebbe esserci settimana prossima, nel viaggio a Barcellona contro l'Espanyol.

Momento simile per l'Alaves che prova a trovare la spinta giusta sfruttando l'onda del successo di Coppa del Re. I baschi contro il Formentera hanno ritrovato Laguardia dopo otto mesi di assenza e potrebbe tornare in campo anche oggi, sfruttando l'assenza di Alexis per squalifica. Contro il Siviglia dovrebbero trovare spazio i nuovi acquisti: John Guidetti e Hernàn Pérez. L'attaccante inglese potrebbe sfruttare la congiunzione favorevole dell'infortunio di Burgui per trovare il debutto.