Liga - Sisto stende il Levante: il Celta Vigo vince 0-1

Nel match valido per la diciannovesima giornata di Liga il Celta Vigo vince 1-0 in casa del Levante grazie al gol di Sisto nella prima frazione di gioco. Tanti rimpianti per i padroni di casa che sciupano almeno tre occasioni clamorose nel secondo tempo mentre gli ospiti capitalizzano al meglio grazie alla rete del numero 11. Con questa vittoria la compagine di Unzue sale al decimo posto con 25 punti mentre la squadra di Muniz resta al sedicesimo posto con 18 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Levante per Ivi, Campana e Morales a supporto di Boateng mentre il Celta Vigo risponde col 4-3-3 con Sisto, Maxi Gomez e Iago Aspas a comporre il tridente offensivo.

Parte forte il Levante che dopo due minuti sfiora il gol con Boateng: sugli sviluppi di un corner l'attaccante di casa colpisce di testa ma Blanco vola salvando i suoi. Poco dopo ancora padroni di casa pericolosi con Morales che entra in area ma Blanco salva ancora, questa volta in uscita. Dopo un avvio promettente i ritmi si abbassano drasticamente con il Levante che prova a fare di più la partita mentre i galiziani aspettano, alzano il baircentro e al 37', al primo acuto, passano in vantaggio con Sisto che scambia con Aspas e col piatto destro batte Oier, 0-1 e prima frazione agli archivi.

Nell'intervallo dentro Jason per Campana nel Levante che parte forte, come accaduto nel primo tempo, e al 52' si rende pericoloso proprio con il neo entrato che entra in area e calcia ma Blanco neutralizza. Poco dopo altra chance per i padroni di casa con Boateng che, sugli sviluppi di un cross dalla destra, colpisce da distanza ravvicinata ma l'estremo ospite si fa trovare pronto. Al 67' è il turno di Morales che ci prova un destro potente dal limite ma la sua conclusione termina a lato non di molto. Con il passare dei minuti, però, la spinta dei padroni di casa si affievolisce cosi Muniz inserisce Mesa e Bardhi per Ivi Lopez e Doukoure mentre Unzue risponde mandando in campo Mendez per Sisto.

Al minuto 86' Levante ad un passo dal pari con Boateng che, sugli sviluppi di un crossa dalla sinistra, colpisce col piatto al volo da pochi metri ma la sfera sfiora il palo. La squadra di Muniz spinge fino alla fine e al 93' va ad un passo dal gol con Coke che, da cinque metri, calcia col destro a botta sicura ma spedisce alle stelle. E' l'ultima chance della partita: il Levante spreca, il Celta Vigo no e vince 1-0.