Atletico Madrid - Gli occhi dello Swansea su Gameiro e Gaitan

Gennaio caldo per l'Atletico Madrid che, dopo aver accolto (per la seconda volta) la coppia Diego Costa-Vitolo e salutato Luciano Vietto, potrebbe cedere due giocatori in Premier League. Stando a quanto riporta il Daily Mail lo Swansea avrebbe messo gli occhi su Kevin Gamiero e Nico Gaitan, poco utilizzati da Simeone in questa prima parte di stagione. Di contro c'è il club gallese che ha un disperato bisogno di forze fresche, soprattutto nel reparto offensivo, visto l'ultimo posto in Premier League con 17 punti e quattro lunghezze di ritardo dalla zona salvezza.

Secondo i media inglesi, inoltre, lo Swansea avrebbe già bussato alla porta dell'Atletico Madrid presentando un'offerta di 30 milioni per l'ex Siviglia che, tra l'altro, fa gola anche ad altri club come Besiktas, Fenerbahce e Villarreal. Come detto, potrebbe seguirlo anche Gaitan, l'ex Benfica è ormai fuori del progetto del Cholo Simeone. Arrivato nell'estate del 2016 per 32 milioni di euro più 5 di bonus, Kevin Gameiro ha messo a segno 22 reti in 63 partite con la maglia dell'Atletico Madrid mentre Nico Gaitan, arrivato anch'egli nel 2016 per 25 milioni di euro, ha disputato 48 partite con la camiseta dei Colchoneros mettendo a segno 4 gol.

Nei prossimi giorni ci saranno delle novità ma la sensazione è che uno dei due possa fare le valigie, destinazione Premier League.