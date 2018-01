Barcellona - Ufficiale il rinnovo di Sergi Roberto

Ieri il rinnovo di Piquè, oggi quello di Sergi Roberto. Il Barcellona, attraversi i propri canali ufficiali, ha comunicato il prolungamento del contratto del classe 92' fino al giugno del 2022 con clausola rescissoria fissata a 500 milioni. Lo spagnolo sarà il terzo giocatore in rosa per valore della clausola: in testa c'è Messi con i suoi 700 milioni, al secondo posto c'è Piquè con 500 insieme a Sergi Roberto mentre al quarto posto il nuovo acquisto Coutinho con i suoi 400 milioni.

L'eroe della sfida dello scorso anno contro il Paris Saint Germain si è sempre distinto per la sua duttilità tattica tanto che, nella passata stagione, Luis Enrique lo ha impiegato in sette ruoli diversi dal reparto difensivo a quello offensivo. L'arrivo di Ernesto Valverde ha permesso a Sergi Roberto di trovare una "costanza tattica", l'ex allenatore del Bilbao lo ha schierato spesso come terzino destro con ottimi risultati visti i 7 assist in questa stagione da parte dello spagnolo. 25 presenze e 1 rete fino ad ora per il canterano del Barcellona che, in totale, ha collezionato 178 presenze con i Blaugrana mettendo a segno 7 reti.