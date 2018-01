Liga, goleade di Real Madrid e Barcellona | www.laliga.es

Il Real Madrid ruggisce ma il Barcellona continua a volare. La 20esima giornata di Liga ha visto il roboante ritorno dei Blancòs che battono con un sonoro 7-1 il Deportivo la Coruña e riassaporano la vittoria al Santiago Bernabeu dopo oltre un mese e mezzo – ultimo successo il 5-0 al Siviglia del 9 dicembre. Gli uomini di Zinedine Zidane vanno sotto per la rete dell’ex Atletico Madrid Adriàn Lopez, poi rimontano già nel primo tempo grazie ai centri di Nacho e Bale, autore quest’ultimo di golazo; nella ripresa è pura accademia Merengue, con il bis personale del gallese, il poker di Modric, la doppietta di Cristiano Ronaldo e il sigillo conclusivo ancora di Nacho Fernandez. Real che sale così a quota 35 punti in classifica, al quarto posto solitario in attesa del recupero con il Leganès.

Il Barcellona però non ha alcuna intenzione di rallentare: altra goleada, stavolta al malcapitato Betis che subisce una manita a domicilio. Tutti i goal arrivano nella ripresa: apre Rakitic, poi si scatenano Messi e Suarez con una doppietta a testa che consente alla coppia di staccare gli inseguitori nella classifica cannonieri – 17 reti per la Pulga in testa, 13 per il Pistolero secondo. Per quanto riguarda la classifica, i blaugrana approfittano degli scivoloni delle avversarie e si portano a 54 punti, a +11 dal secondo posto ed a +14 dal terzo, occupati rispettivamente da Atletico Madrid e Valencia. I Colchoneros non vanno oltre l’1-1 al Wanda Metropolitano contro il Girona – vantaggio dei padroni di casa con Griezmann, pareggio degli ospiti ad opera di Portu -, mentre gli uomini di Marcelino cadono al Gran Canaria contro il Las Palmas, che rimonta il goal in avvio di Santi Mina grazie a Jonathan Viera ed al rigore di Jonathan Calleri – Valencia che chiude anche in 9 per le espulsioni gi Gabriel Paulista e Ruben Vezo.

Chi può sorridere è senz’altro Vincenzo Montella: il suo Siviglia coglie la prima vittoria in Liga da quando l’italiano si è insediato espugnando il Cornellà-El Prat battendo 3-0 l’Espanyol con le reti di Vazquez, Sarabia e Muriel e sale a 32 punti, al sesto posto, dietro al Villarreal, vittorioso 2-1 sul Levante – Trigueros su rigore e Cheryshev per il Submarino Amarillo, inutile il centro di Rogèr in pieno recupero. Prosegue anche la marcia del Celta Vigo, in rimonta all’Anoeta con Iago Aspas e Maxi Gomez a ribaltare l’iniziale 1-0 di Willian Josè – settimo posto per gli uomini di Sacristàn.

Muriel chiude il tabellino contro l'Espanyol | www.laliga.es

Il weekend si era aperto con il 2-2 tra Getafe e Athletic Bilbao – ospiti due volte avanti con Iñaki Williams e Raul Garcia, raggiunti prima da Jorge Molina e poi da Angel Rodriguez -, stesso risultato per Alaves-Leganes – padroni di casa sul 2-0 grazie a Munir e Pedraza, recupero ospite con Gabriel Appelt e Zaldùa. Stasera chiude Eibar-Malaga.

20esima giornata, i risultati:

Getafe-Athletic Bilbao 2-2

Espanyol-Siviglia 0-3

Atletico Madrid-Girona 1-1

Villarreal-Levante 2-1

Las Palmas-Valencia 2-1

Alaves-Leganes 2-2

Real Madrid-Deportivo 7-1

Real Sociedad-Celta Vigo 1-2

Betis-Barcellona 0-5

Eibar-Malaga h. 21

Classifica

Barcellona 54

Atletico Madrid 43

Valencia 40

Real Madrid 35 (una gara in meno)

Villarreal 34

Siviglia 32

Celta Vigo 28

Eibar 27 (una gara in meno)

Getafe 27

Girona 27

Betis 27

Athletic Bilbao 26

Leganes 25 (una gara in meno)

Espanyol 24

Real Sociedad 23

Alaves 19

Levante 18

Deportivo 16

Las Palmas 14

Malaga 11 (una gara in meno)