Barcellona, Mascherano va in Cina | www.twitter.com (@jmbartomeu)

È ufficiale: Javier Mascherano saluta il Barcellona e firma con l’Hebei Fortune. La notizia era già nell’aria da tempo, ma ora arrivano anche i comunicati delle due società interessate: nelle casse blaugrana dovrebbero finire circa 5.5 milioni di euro, mentre per il centrocampista sono pronti 7 milioni di euro a stagione. El Jefecito si aggregherà ai suoi nuovi compagni venerdì, mentre i tifosi Culè potranno salutare l’argentino giovedì sera, quindici minuti prima dell’inizio del derby contro l’Espanyol al Camp Nou, gara di ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. “Mi sento fortunato ad aver fatto parte di questo club” ha detto il giocatore nella conferenza stampa di addio, davanti a tutta la rosa ed alla dirigenza del Barça, “Non voglio ricordare un momento in particolare, me ne vado pensando a ogni giorno passato qui e alla possibilità di aver potuto giocare con i più grandi calciatori del mondo. Sono rimasto più tempo di quanto pensassi: sono arrivato qui per realizzare un sogno ed ora è giunto il momento di svegliarsi”.

Acquistato dal Barcellona per 20 milioni di euro dal Liverpool nell’agosto 2010, Javier Mascherano ha vestito la maglia blaugrana per 333 volte, terzo straniero più presente in assoluto dopo i soli Lionel Messi e Dani Alves. Ha realizzato soltanto una rete in 7 stagioni e mezzo, il 26 aprile scorso nel 7-1 all’Osasuna al Camp Nou, su calcio di rigore, ma ha contribuito in maniera consistente ai 17 trofei che ha alzato insieme ai compagni: ha vinto 4 volte la Liga, 4 volte la Copa del Rey, 3 la Supercoppa spagnola, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club.

Per ora è un addio, ma chissà che non sia soltanto un arrivederci: nella conferenza stampa infatti Mascherano ha dichiarato che gli piacerebbe diventare allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo ed il presidente Bartomeu ha lasciato aperta la porta: “Ti aspettiamo come tecnico”.