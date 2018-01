Liga, 21^ giornata. C'è Valencia-Real, Barça al Camp Nou con l'Alavès

Cristiano Ronaldo. Fonte: LaLiga.es

La settimana di Copa del Rey ha lasciato sentenze importanti nel calcio spagnolo. Real e Atletico Madrid in difficoltà, Siviglia in ripresa, Valencia in calo e Barcellona ancora padrone. Il week-end di Liga confermerà o meno i verdetti di Coppa: nell'occhio del ciclone c'è il Real Madrid di Zinedine Zidane, eliminato dal Leganès e atteso a una trasferta complicata al Mestalla, proprio contro il Valencia di Marcelino, mentre è più agevole l'impegno dell'Atletico di Simeone, al Wanda Metropolitano contro il Las Palmas. L'inarrestabile Barcellona di Ernesto Valverde torna in campionato al Camp Nou contro i baschi dell'Alavès, laddove Montella e il suo Siviglia ospitano il Getafe per continuare a sperare nella Champions. Speranze che nutre anche il Villarreal di Javi Calleja, impegnato in uno scontro estremamente interessante contro una Real Sociedad in crisi di risultati. Il programma completo.

Venerdì 26 gennaio. Ore 21. Athletic Bilbao - Eibar. Derby basco a San Mamès, tra un Athletic imbattuto da cinque partite (26 punti) e un Eibar ai margini della zona Europa (28). Solite assenze per la squadra del Kuko Ziganda, che dovrebbe riproporre la formazione delle ultime settimane, mentre per Mendilibar è out Sergi Enrich, con Charles e Kike a formare la coppia d'attacco. Possibile occasione in mezzo al campo per il nuovo arrivato Diop (al fianco di Dani Garcia).

Sabato 27 gennaio. Ore 13. Deportivo La Coruna - Levante. Gara a chi sta peggio tra Deportivo e Levante al Riazòr. I galiziani, reduci dai sette gol incassati al Bernabeu, sono terz'ultimi a 16 punti, mentre i valenciani li precedono di due lunghezze. Depor senza Albentosa e Mosquera, ma con il tridente Andone, Lucas Perez e Adrian confermato. Levante senza lo squalificato Postigo, con Morales, Jason e Doukorè a supportare Roger.

Ore 16.15. Valencia - Real Madrid. Big match al Mestalla, dove arriva un Real Madrid frastornato dal Pepinazo. I merengues, a quota 35 punti, devono difendere il quarto posto, mentre i padroni di casa, terzi a quota 40, hanno subito tre sconfitte nelle ultime cinque. Emergenza difensiva per Marcelino: squalificati Gabriel e Ruben Vezo, Murillo in dubbio. Solo Garay certo di una maglia da titolare, con Coquelin pronto ad arretrare. Rientrano Gayà, Guedes e Parejo dal primo minuto, con Andreas Pereira esterno destro e Santi Mina favorito su Zaza. Dall'altra parte potrebbe rivedersi la BBC dal primo minuto, con Sergio Ramos centrale difensivo insieme a Varane.

Ore 18.30. Malaga - Girona. Il pareggio di Ipurua ha solo mosso la classifica del Malaga (ultimo a 12 punti), che a La Rosaleda deve vincere contro il sempre più sorprendente Girona (decimo a 27 punti). Per gli andalusi fuori Kuzmanovic, Miguel Torres, Penaranda e Rolan, con El-Nesyri confermato in avanti. Catalani che hanno costretto al pari anche l'Atletico Madrid e che non vogliono fermarsi, nonostante le assenze di Juanpe e Aday. Stuani in dubbio per Machis.

Ore 20.45. Villarreal - Real Sociedad. Momenti opposti per il Submarino Amarillo e per i baschi. Villarreal che ha vinto quattro delle ultime cinque, quinto a 34 punti, Real Sociedad sconfitta nelle ultime tre occasioni, quindicesima a quota 23. Calleja ritrova Bacca in avanti (Enes Unal favorito come suo partner offensivo) e ripensa a Bonera per l'acciaccato Alvaro Gonzalez. Eusebio con il dubbio Inigo Martinez e senza Zurutuza: dentro Zubeldia, con Canales che si gioca un maglia da titolare con Januzaj.

Domenica 28 gennaio. Ore 12. Leganès - Espanyol. I Pepineros hanno riscattato un momento non straordinario in Liga (25 punti) con il colpaccio al Bernabeu in Copa del Rey, mentre l'Espanyol ha subito l'eliminazione dai cugini del Barcellona dopo la batosta casalinga con il Siviglia (24 punti). Jurado e Piatti in dubbio per Quique Sanchez Flores, con Sergio Garcia e Gerard Moreno di punta. Asier Garitano pronto al turnover dopo l'impegno infrasettimanale: si scaldano Guerrero, Omar e Gumbau.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Las Palmas. Momento difficile per i colchoneros, out dalla Copa del Rey e costretti al pareggio contro il Girona. Secondi a 43 punti, i roquiblancos ritrovano Juanfran per lo squalificato Vrsaljiko e hanno il dubbio Diego Costa vicino a Griezmann (pronto Gameiro). Carrasco possibile titolare. Canari che hanno battuto il Valencia la settimana scorsa (14 punti) e provano a uscire indenni dal Wanda Metropolitano: out Momo per Paco Jemez, che dovrebbe confermare la formazione della scorsa settimana, con Calleri di punta supportato da Tana, Toledo e Viera.

Ore 18.30. Siviglia - Getafe. Montella vuole avvicinare il quarto posto dopo l'eliminazione dell'Atletico. Al Sanchez-Pizjuan gli andalusi (32 punti) ospitano un Getafe tranquillo a quota 27 punti, con possibilità di turnover: Sarabia e Vazquez intoccabili, Ben Yedder e Nolito novità. Fuori Corchia e Kjaer in difesa. Getafe senza Jorge Molina, con Angel unica punta.

Ore 20.45. Barcellona - Alavès. Continua a volare il Barça di Ernesto Valverde, sempre più solo in vetta alla Liga con 54 punti. Al Camp Nou arriva l'Alavès dell'ex Abelardo, beffato nel finale dell'ultimo turno dal Leganès a Mendizorroza (19 punti). Blaugrana che potrebbero presentare Coutinho dal primo minuto, con l'altro brasiliano Paulinho da incursore. Sergi Roberto favorito su Semedo come terzino destro. Ospiti orfani di Tomas Pina e Rodrigo Ely, con Maripan e Dani Torres già allertati. In avanti Munir e Guidetti.

Lunedì 29 gennaio. Ore 21. Celta Vigo - Betis Siviglia. 28 e 27 punti per due delle squadre più spettacolari della Liga. Il Celta Vigo di Unzue è in netta ripresa, il Betis di Quique Setièn è stato invece sommerso dall'uragano Messi. Al Balaidos tutto confermato nell'undici dei galiziani, mentre gli andalusi cercano più gol da Sergio Leòn, da tempo sostituto dell'infortunato Sanabria.