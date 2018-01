Valencia - Real Madrid, Zidane si gioca molto

Inferno blanco. Il Real attraversa un momento particolarmente negativo. Zidane, l'uomo dei trofei, l'emblema dell'eleganza capitale, è in bilico. Fioccano le alternative, da Pochettino a Guti. Il tonfo in Copa del Rey - crollo al Bernabeu con il Leganes - spinge il Madrid sull'orlo del baratro. Liga compromessa, il Barcellona procede a passo spedito verso il titolo. Resta la Champions, terreno naturale per una squadra come il Real. Ultimo appiglio per dare un senso alla stagione. In attesa del doppio confronto con il Paris Saint Germain - ottavo nobile - occorre però rimettere insieme i pezzi, evitare un crollo repentino. Procede a ondate, senza una linea guida la squadra di Florentino. Sette gol al Depor in Liga, poi, come detto, lo scivolone interno in settimana. In campionato, il Real occupa la quinta posizione - fuori dalla zona Champions - ed è a meno cinque dal Valencia. L'occasione è quindi ghiotta, perché Zizou può ridurre il gap e contare sulla partita ancora da recuperare.

I problemi di formazione attanagliano il Real, mancano giocatori chiave e il mercato approssimativo presenta ora il conto. Senza il totem Ramos la retroguardia presta spesso il fianco. Oggi, al Mestalla, tocca ancora a Nacho al fianco di Varane. I laterali di difesa sono Carvajal e Marcelo. Il centrocampo è di gala, con Casemiro da schermo. Kroos e Modric fungono da mezzali, mentre l'assenza di Isco costringe il tecnico al 4-3-3. Bale e Ronaldo partono dall'esterno, Benzema è il riferimento ultimo.

I convocati del Real

Il Valencia approda invece all'appuntamento con superiore tranquillità. Un percorso di spessore, Marcelino può addirittura lanciare l'assalto alla seconda piazza dell'Atletico. Tre lunghezze dividono le due formazioni. Il match con il Real è ovviamente difficile, ancor più per lo stato di crisi del Madrid. Anche per il Valencia, in settimana, impegno in Coppa. 2-3, affermazione sul rettangolo dell'Alaves ad oscurare la negativa performance in Liga con il Las Palmas. Qualche interrogativo da sciogliere, Ruben Vezo e Gabriel Paulista sono out per squalifica. Indisponibili Jimenez e Murillo. 4-4-2 compatto, con Moreno e Mina davanti. Parejo e Kondogbia formano la coppia di centrocampo, a sinistro l'estro di Guedes. Maksimovic prende la corsia opposta, Coquelin e Garay a protezione di Neto. I terzini sono Montoya e Gaya.

I convocati del Valencia

Le probabili formazioni

Valencia - Neto; Montoya, Coquelin, Garay, Gaya; Maksimovic, Parejo, Kondogbia, Guedes; Mina, Moreno

Real Madrid - Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo