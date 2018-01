Liga - ll Barcellona ospita l'Alaves

Barcellona pigliatutto. Valverde si muove su più fronti, senza concessioni di sorta. In settimana, ritorno con l'Espanyol, 2-0 per ribaltare l'inattesa sconfitta d'andata in Coppa. Messi-Suarez, ovviamente. Qualificazione e sguardo proiettato sul prossimo impegno in Liga. Questa sera al Camp Nou sbarca l'Alaves, sulla carta una formalità. Il tecnico non intende però prestare il fianco, fondamentale mantenere un livello d'eccellenza. Il cuscinetto di vantaggio è piuttosto comodo, 11 le lunghezze di margine sull'Atletico Madrid, al momento secondo. Gruppo coeso, idee chiare. Procede a passo spedito anche l'inserimento di Coutinho, impiegato per una manciata di minuti con l'Espanyol.

Per l'ex Liverpool, probabile panchina anche oggi, Valverde pensa a un 4-4-2 malleabile, con Iniesta pronto ad alzarsi a ridosso della citata coppia Messi-Suarez. Busquets è il metronomo, maggior libertà d'azione e di movimento per Paulinho e Rakitic. Umtiti - alle spalle i problemi fisici - si posiziona al centro della difesa con Piqué - pronto a chiudere in blaugrana dopo l'ultimo rinnovo. Assente Vermaelen. I laterali di difesa sono Semedo e Jordi Alba, con Ter Stegen tra i pali.

L'Alaves di Aberlardo è invece invischiato nei bassifondi della graduatoria. Diciassettesima piazza, diciannove punti, situazione da bollino rosso. Fatica supplementare in Copa del Rey, impresa a un passo, amaro epilogo dal dischetto con il Valencia, dopo 180 minuti di sostanziale equilibrio. In campionato, successo con il Siviglia e pari con il Leganes. Il momento è quindi positivo, le energie rischiano però di essere al lumicino.

Si può ipotizzare un undici accorto per la sfida del Camp Nou, due linee - di centrocampo e difesa - compatte, vicine. Guidetti e Haddadi vanno al duello con la retroguardia catalana, mentre sull'esterno si muovono Gomez e Pedraza. Garcia e Torres a comporre la cerniera di mezzo, Ruano e Laguardia oscurano la porta di Pacheco. I terzini sono Aguirregabiria e Duarte. Mancano per squalifica Ely e Pina, per infortunio Hernandez e Burgui.