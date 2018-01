L'Atletico Madrid schianta 3-0 il Las Palmas: Griezmann, Torres e Partey i marcatori

Un Atletico Madrid cinico quanto basta supera senza troppi problemi il Las Palmas e cementifica la seconda posizione di classifica. Dopo un primo tempo molto positivo, i colchoneros passano in vantaggio grazie ad un cioccolatino di Griezmann, che imbeccato da Juanfran supera Chichizola con un delizioso tocco sotto. La rete del francese apre ai ragazzi di Simeone le porte verso la vittoria: prima ci pensa un siluro di Torres a fare 2-0, poi è il giovane Thomas Partey a calare il tris, appoggiando in rete il più facile dei goal. Male la difesa del Las Palmas, penultimo, che si fa tagliare da tre contropiedi abbastanza prevedibili.

Padroni di casa che scendono in campo con il solito 4-4-2: davanti ad Oblak, difesa a quattro composta da Juanfran, Godin, Jimenez e Lucas Hernandez. Tandem offensivo composto da Torres e Griezmann, sostenuti dai centrocampisti di fascia Correa e Koke. Mediana rimpolpata, infine, da Saul e Gabi. Un più fluido 4-1-4-1, invece, per gli ospiti, che si affidano agli esterni Toledo e Samperio per sostenere la prima punta Calleri. Davanti all'ex Spezia Chichizola, Navarro e Galvez, affiancati dai terzini Simon e Castellano. Zona mediana del campo sorvegliata da Penalba, con Tana e Viera lanciati dal 1' in qualità di mezz'ali.

Partita inizialmente molto ruvida, con l'Atletico Madrid subito pronto a proporre un calcio muscolare ed intenso. A provarci per primo è però il Las Palmas, con Navarro che al 4' spara altissimo dalla distanza. Nessun problema, dunque, per Oblak. Lentamente i padroni di casa alzano il baricentro, confermandosi pericolosi circa dieci minuti dopo, quando è Gabi ad entrare in area e a provare un tiro-cross sventato dall'attendo Chichizola. Spingendo sull'acceleratore, i ragazzi di Simeone cercano di la rete del tranquillo vantaggio, sfiorandola al ventitreesimo con Fernando Torres che, imbeccato sui piedi, lascia partire un diagonale finito di poco fuori la porta protetta dal portiere ospite. Due minuti dopo è invece la sfortuna a fare i colchoneros, con il guizzo di Griezmann stampatosi clamorosamente sul palo. Fino al quarantacinquesimo, poi, pochi squilli, con un finale di frazione scosso da una chance per parte: al 44' ci prova Tana con un tiro potente ma poco pericoloso, un minuto dopo stessa sorte tocca all'idea di Griezmann.

Seconda frazione che comincia con un Atletico Madrid più pimpante, deciso a vincere per continuare la propria corsa verso un positivo finale di stagione. Al 50' si mette subito in evidenza Correa, proponendo un tiro che non trova però fortuna nonostante l'ottima posizione. Dieci minuti dopo i padroni di casa passano finalmente in vantaggio: tutto nasce da un ottimo pallone rubato da Juanfran, che serve Griezmann con un filtrante preciso e consente al francese di scappare, approfittando di una retroguardia canaria colpevolmente alta. A tu per tu con Chichizola, le petit diable non sbaglia, superandolo con un delizioso tocco sotto. Affatto incline a perdere punti, il Las Palmas cerca di pareggiare al 70', quando è il neo-entrato Pareja a calciare in porta trovando la decisa deviazione di un difensore avversario.

La marcatura sbagliata viene massimamente pagata dai canarii, che appena quattro minuti dopo subiscono il 2-0 dal Nino Fernando Torres, che riceve da Correa, scappa e lascia partire un poderoso destro incrociato che non lascia scampo al portiere ospite. Un mix di potenza e precisione, per lo spagnolo, che fa esplodere i propri tifosi ed indirizza la sfida verso una tranquilla navigata. L'ultima parentesi di gara regala il terzo goal dell'Atletico Madrid, con il Las Palmas che si fa battere ancora una volta in contropiede: con tre tocchi, infatti, i ragazzi di Simeone arrivano davanti la porta di Chichizola e concludono grazie a Partey, bravo ad appoggiare in rete il più facile degli assist propostogli da Carrasco. Finisce dunque così, con l'Atletico Madrid in trionfo. Migliore in campo per i padroni di casa, Griezmann. Per gli ospiti bene Chichizola.