Liga - Messi e Suarez rimontano l'Alaves: il Barcellona vince 2-1

Nel match valido per la ventiduesima giornata di Liga il Barcellona batte 2-1 l'Alaves. Successo sofferto e in rimonta per la squadra di Valverde che va sotto dopo ventitre minuti di gioco grazie al destro di Guidetti. I catalani faticano a creare il solito gioco ma, negli ultimi venti minuti, arriva la rimonta grazie al destro al volo di Suarez e alla punizione di Messi che consegnano il successo ai catalani. Con questo successo il Barca sale a quota 57 punti in classifica, mentre i baschi restano invischiati nella lotta salvezza.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Barcellona con Coutinho titolare e in attacco la coppia Messi-Suarez. Modulo speculare per l'Alaves con Guidetti e Sobrino a comporre il tandem offensivo.

Il primo squillo della sfida è del Barcellona con una rasoiata mancina di Digne che si perde di poco sul fondo. Risposta immediata dell'Alaves che al 16' va ad un passo dal vantaggio con Gomez che, servito da Perez, si ritrova davanti a Ter Stegen ma gli calcia addosso. Dall'altra parte Messi scodella per il colpo di testa di Suarez ma Pacheco blocca senza problemi. La squadra di Valverde, però, fa fatica a costruire gioco e al 23' gli ospiti passano: Messi perde palla sulla trequarti innescando un contropiede rapidissimo degli ospiti con Guidetti che, dall'interno dell'area, batte Ter Stegen col destro, 0-1.

Il Barca accusa il colpo e al 26' i baschi sfiorano il clamoroso raddoppio con Guidetto che fa da sponda per Sobrino che gira col destro costringendo Ter Stegen all'intervento a mano aperta. Al 32' torna a farsi vedere la squadra catalana con Coutinho che ci prova col destro da fuori, palla a lato di pochissimo. Poco dopo è il turno di Messi che impegna Pacheco sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale di tempo padroni di casa ad un passo dal pareggio con Messi ci prova ancora su calcio piazzato trovando la magnifica risposta di Pacheco.

La ripresa si apre con un doppio cambio nel Barcellona: dentro Sergi Roberto e Jordi Alba per Semedo e Digne ma il primo squillo dei catalani arriva solo al 58' con Messi che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, gira col mancino ma Pacheco blocca. La squadra di Valverde fatica tremendamente e al 62' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ibai Gomez che serve l'accorrente Duarte il quale calcia col mancino a botta sicura ma Piquè salva tutto. Al 65' si fa nuovamente vedere il Barca con un destro da fuori di Paulinho ma Pacheco blocca senza problemi.

Valverde inserisce anche Alcacer per Coutinho e al 68' il Barca va ad un passo dal gol con Messi che imbecca Suarez il quale gira col destro a rete trovando l'opposizione di Pacheco. Passano centoventi secondi e i padroni di casa sfiorano ancora la rete con Paulinho che calcia da pochi passi trovando ancora la risposta strepitosa di Pacheco. Al 71', però, arriva il pareggio con Iniesta che corre sulla sinistra e mette al centro per Suarez che col destro al volo insacca, 1-1. Poco dopo Barca vicino al vantaggio sempre con Suarez che entra in area e calcia col destro, palla alta. Questione di tempo perché al minuto 84 il Barcellona passa con Messi che batte Pacheco con uno splendido calcio di punizione dal limite, 2-1. Nel finale l'Alaves prova l'assedio ma il Barcellona rischia nulla e porta a casa una vittoria importantissima: al Camp Nou termina 2-1 per la compagine di Valverde.