Liga - Il Barcellona vince in rimonta mentre il Real Madrid sbanca Valencia, tris dell'Atletico

Fonte foto: Twitter Barcellona

Questa sera, con Celta Vigo-Betis, si chiuderà la ventunesima giornata di Liga. Un weekend frizzante con il Barcellona che prosegue la sua inarrestabile marcia vincendo in rimonta contro l'Alaves: sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Guidetti a metà primo tempo. Nella ripresa, o meglio, negli ultimi venti minuti la squadra di Valverde rimonta grazie ai soliti Suarez e Messi. Quinta giornata consecutiva a segno per la coppia sudamericana, record per il campionato spagnolo. Torna al successo anche l'Atletico Madrid, che liquida senza troppi problemi il Las Palmas per 3-0: succede tutto nella seconda frazione con Griezmann che apre le marcature, Torres allunga e Thomas Partey chiude definitivamente i conti.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re il Real Madrid reagisce subito e lo fa espugnando il Mestalla di Valencia 4-1: la squadra di Zidane batte quella di Marcelino grazie alla doppietta (su rigore) di Ronaldo e le reti di Marcelo e Kroos, mentre a nulla serve l'acuto di Santi Mina per i padroni di casa. Successo molto importante sotto tutti i punti di vista per il Madrid che, vincendo il recupero contro il Leganes, sarebbe terzo in classifica. Tiene il passo il Villarreal che batte 4-2 la Real Sociedad: succede quasi tutto nella prima frazione con i padroni di casa che vanno in rete per tre volte nei primi venti minuti con Ruiz, Fornals e Bacca. Llorente la riapre ma Castillejo la chiude prima del duplice fischio. Nella ripresa la rete di Willian Jose che serve solo per le statistiche.

Fonte foto: Twitter Real Madrid

Frena il Siviglia che non va oltre l'1-1 casalingo contro il Getafe: la squadra di Montella passa in vantaggio con Ben Yedder, a venti dalla fine, ma all'ultimo secondo arriva il pareggio degli ospiti con Rodriguez. Sorride il Leganes che nel lunch match della domenica si impone per 3-2 sull'Espanyol grazie ai due autogol di Hermoso e la rete di Guerrero che rendono vane quelle di Navarro e dello stesso Hermoso per gli ospiti. Termina in parità, invece, il derby basco tra Athletic Bilbao ed Eibar con i padroni di casa che passano con Aduriz a cui risponde Kike. Parità anche tra Deportivo La Coruna e Levante con i galiziani che vanno in vantaggio di due reti (Lopez e Andone), ma negli ultimi dieci minuti vengono ripresi dalla doppietta di Ivi. Termina senza reti Malaga-Girona. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA 21A GIORNATA

Athletic Bilbao-Eibar 1-1

Deportivo La Coruna-Levante 2-2

Valencia-Real Madrid 1-4

Malaga-Girona 0-0

Villarreal-Real Sociedad 4-2

Leganes-Espanyol 3-2

Atletico Madrid-Las Palmas 3-0

Siviglia-Getafe 1-1

Barcellona-Alaves 2-1

Celta Vigo-Betis Questa sera ore 21

LA CLASSIFICA

Barcellona 57

Atletico Madrid 46

Valencia 40

Real Madrid 38*

Villarreal 37

Siviglia 33

Eibar 29

Celta Vigo 28

Getafe 28

Girona 28

Leganes 28

Athletic Bilbao 27

Betis 27

Espanyol 24

Real Sociedad 23

Levante 19

Alaves 19

Deportivo 17

Las Palmas 14

Malaga 13