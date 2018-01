Copa del Rey - Atto primo tra Leganes e Siviglia

Semifinali di Copa del Rey. In attesa del Barcellona, impegnato domani, spazio al Siviglia, reduce dall'impresa con l'Atletico Madrid ai quarti. La formazione di Montella si presenta con i favori del pronostico nel doppio confronto con il Leganes - atto primo al Municipal de Butarque. Nel week-end, pari con il Getafe - a segno l'ex Samp Muriel - sguardo proiettato all'incrocio infrasettimanale, ghiotta occasione per il Siviglia per conseguire un trofeo in una stagione chiaramente difficile. Ribaltone in panchina a caccia di stabilità e risultati. La recente crescita consente un pizzico di ottimismo, il match odierno è però delicato.

L'ex tecnico del Milan non intende esporsi ad alcun rischio. In attesa di novità dal mercato - Brozovic nel mirino, proposta di prestito e successivo riscatto - fiducia al collaudato 4-2-3-1, con Vazquez come punto d'unione tra la mediana e Muriel, questa sera titolare nel settore avanzato. Gli esterni offensivi sono Sarabia e Correa, mentre la cerniera di centrocampo è composta dal fisico N'Zonzi e dal geometra Banega. A protezione di Rico, linea a quattro. Al largo, Navas, riadattato in questa fase da terzino destro, e Escudero. Nel mezzo, Mercado e Lenglet.

Abbiamo citato l'inatteso colpaccio del Siviglia con l'Atletico. Si avvicina al miracolo sportivo invece il sigillo del Leganes al Bernabeu. Un'affermazione per cancellare la sconfitta d'andata ed amplificare la crisi del Madrid. Con poco da perdere, la compagine diretta da Garitano si presenta ai 180 minuti contro il Siviglia. Firmare un risultato positivo nel catino di casa è fondamentale per mantenere speranze di approdo in finale, per giocarsela al Ramon Sanchez Pizjuan. Il Leganes viene da un'interessante assolo in Liga con l'Espanyol, gruppo quindi carico per l'appuntamento. Il modulo è speculare, 4-2-3-1 anche in questo caso, con Beauvue come terminale. La batteria di tequartisti è composta da El Zhar, Eraso e Amrabat. Decisivo l'impatto in mediana di Gabriel - ballottaggio con Gumbau - e Brasanac. A Siovas e Bustinza il compito di oscurare Champagne, i laterali bassi sono Tito e Rico.