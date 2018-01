Mercato in Liga, gran movimento a Siviglia: Bartra al Betis, triplo colpo Montella | www.twitter.com (@RealBetis)

Ultime ore molto movimentate in questa finestra invernale di calciomercato in Liga. Il clamoroso colpo di gennaio firmato Barcellona, cioè l’arrivo di Phillippe Coutinho dal Liverpool, ha occupato un posto in attacco e dunque Gerard Deulofeu è stato liberato in direzione Watford. Il Siviglia di Vincenzo Montella è la squadra più attiva al momento. In attesa di sviluppi sulla questione Brozovic, ha piazzato 3 colpi ufficiali, tutti in prestito: Layùn dal Porto, Roque Mesa dallo Swansea e Sandro Ramirez dall’Everton. Anche il Villarreal non sta a guardare: la classifica inizia a profumare di Champions League ed il submarino amarillo rinforza la sua linea mediana con l’esperto Javi Fuego dall’Espanyol per 1 milione e mezzo e con un contratto fino al 2020.

L’Athletic Bilbao ha salutato Laporte, diretto al Manchester City per 65 milioni di euro, e lo ha sostituito prelevando Iñigo Martinez dai cugini della Real Sociedad per 32 milioni; a loro volta i biancoblu hanno chiesto Hector Moreno alla Roma per rimpiazzare lo spagnolo. Il Valencia è vicinissimo a chiudere per un prospetto uruguaiano, l’attaccante Miguel Merentiel del Peñarol e pensa a Bruno Peres per rinforzare la fascia destra difensiva. Il Celta Vigo tratta il centrocampista Lobotka con l’Inter in uscita e cerca di chiudere con il Torino per il prestito di Lucas Boyè, mentre il Betis ufficializza un gran colpo per la difesa, cioè Marc Bartra, che arriva dal Borussia Dortmund per 10 milioni e mezzo di euro, dopo aver subito lo “scippo” dai cugini per quanto riguarda Layùn.

Il danese Krohn-Deli si trasferisce dal Siviglia al Deportivo La Coruña a titolo definitivo, il Levante preleva l’attaccante albanese Sadiku dal Legia Varsavia e chiude per Pazzini dal Verona ed il Girona completa l’acquisto di Anthony Lozano dal Barcellona B. Il Real Madrid e l’Atletico hanno già chiuso il proprio mercato mentre l’Espanyol cerca di accelerare nel finale per Maksimovic del Valencia e Carlos Sanchez della Fiorentina.