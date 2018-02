Copa del Rey - Barcellona vs Valencia, semifinale di gala

Al Camp Nou, va in scena questa sera la semifinale d'andata di Coppa del Re. Il Barcellona, padrone di casa, ospita il Valencia. Il momento delle due squadre è diametralmente opposto, i catalani giungono infatti dalla settima vittoria consecutiva in campionato. Non è il Barcellona splendente di qualche mese fa, ma resta cinico, concreto, trascinato da stelle di prima grandezza - Messi e Suarez al timone di comando. Margine mantenuto sull'Atletico, sguardo alla Coppa. Un brivido ai quarti, 2-0 al ritorno con l'Espanyol per ribaltare la sconfitta di misura dei primi 90 minuti.

Come detto, altra atmosfera a Valencia. Secondo stop consecutivo in Liga, quattro reti al passivo con il Real e seconda posizione più lontana. Occorre ora proteggere la zona Champions, senza tuttavia trascurare l'opportunità di Coppa. Marcelino parte in difetto rispetto al collega - Valencia nel turno precedente avanti di rigore con l'Alaves - ma intende giocarsi le sua carte.

Non ci sono grossi problemi per Valverde, 4-4-2 malleabile, con Iniesta ad oscillare tra la zona mediana e la trequarti. Fuori, almeno inizialmente, Coutinho. Paulinho è l'assaltatore, Busquets l'uomo d'equilibrio. Rakitic rifinisce il reparto di mezzo. Messi e Suarez confermati davanti, dietro la coppia Umtiti - Piqué. Mutano i laterali bassi, gioco dello coppie per il tecnico, in panchina Semedo e Digne, in campo Sergi Roberto e Jordi Alba.

Marcelino replica con un modulo speculare, Zaza affianca Rodrigo nel settore avanzato, mentre Parejo e Coquelin si dividono i compiti a centrocampo. Soler e Gaya ad occupare le corsie, Gabriel Paulista e Vezo vanno al duello con Messi e Suarez. Tra i pali Jaume, i terzini sono Lato e Montoya.

I convocati

FC Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Umtiti e Yerry Mina.

Valencia CF: Jaume, Neto, Nacho Vidal, Montoya, Gabriel, Vezo, Gayá, Lato, Parejo, Maksimovic, Carlos Soler, Coquelin, Andreas, Ferran, Zaza, Rodrigo, Santi Mina e Vietto.

(Occorre invertire le posizioni di Paulinho e Busquets, è il brasiliano a partire da una posizione defilata per poi ampliare il suo raggio d'azione)