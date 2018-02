Liga, 22^ giornata. Ecco il derby di Barcellona e Atletico-Valencia, Real contro il Levante

Antoine Griezmann. Fonte: LaLiga.es

Mentre Siviglia e Barcellona si avvicinano alla finale di Copa del Rey, la Liga spagnola prosegue nel suo cammino nel week-end, giunta ormai alla ventiduesima giornata. Campionato dominato dai blaugrana di Ernesto Valverde, domenica di scena al Cornellà El Prat per il derby contro l'Espanyol. Sfida tra inseguitrici invece al Wanda Metropolitano, dove l'Atletico Madrid di Simeone ospita il Valencia di Marcelino, reduce da un periodo non brillantissimo. Test importante anche per il Real Madrid di Zinedine Zidane, in campo al Ciutat de Valencia contro un Levante disperato. Come i merengues, pure il Siviglia di Montella cerca continuità, su un campo difficile come quello di Ipurua contro l'Eibar. Betis-Villarreal garanzia di spettacolo al Benito Villamarin, mentre lunedì sera al Gran Canaria andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza tra il Las Palmas e il Malaga. Il programma completo.

Venerdì 2 febbraio. Ore 21. Real Sociedad - Deportivo La Coruna. Momento delicato per la Real Sociedad, reduce da quattro sconfitte consecutive, ferma a quota 23 punti, e con un Inigo Martinez in meno, passato in settimana all'Athletic Bilbao. All'Anoeta giunge un Deportivo La Coruna ancora terzultimo, a soli 17 punti. Baschi con Raul Navas vicino a Diego Llorente e De La Bella e Zubeldia per Kevin Rodrigues e Zurutuza. Tridente formato da Januzaj, Willian Josè e Oyarzabal. Galiziani senza gli squalificati Andone e Borges e gli infortunati Mosquera e Sidnei: spazio a Boveda, Albentosa, Kron-Dehli e Cartabia.

Sabato 3 febbraio. Ore 13. Eibar - Siviglia. A Ipurua il Siviglia di Montella (33 punti) vuole vincere per alimentare sogni Champions, contro un Eibar (29 punti) a secco di successi da tre partite, ma sempre temibile. Andalusi che si affidano alla vena realizzativa di Luis Muriel, ma che sono in emergenza difensiva: fuori causa Mercado e Carriço, con Corchia e Kjaer in dubbio (possibile arretramento a terzino di Jesus Navas). Baschi che ripropongono il cileno Orellana sulla destra, con Kike Garcia e Charles di punta.

Ore 16.15. Betis Siviglia - Villarreal. Momenti opposti per Betis e Villarreal: gli uomini di Quique Setièn hanno perso le ultime due partite (27 punti), quelli di Calleja vinto le ultime tre (quinti a 37 punti). Padroni di casa senza Joaquin, squalificato: chance per Boudebouz. Submarino Amarillo con il solito 4-3-1-2, con Castillejo e Fornals sempre più convincenti e Bacca ed Enes Unal di punta. In difesa Bonera potrebbe prendere il posto di Alvaro Gonzalez.

Ore 18.30. Alavès - Celta Vigo. Sta volando il Celta di Unzue, attualmente settimo a 31 punti e desideroso di continuare la sua corsa anche a Mendizorroza contro l'Alavès di Abelardo (19 punti). Baschi senza Hector, Ruben Duarte e Wakaso, con Manu Garcia e Tomas Pina in mediana, Munir e Sobrino di punta. Tutto confermato invece per i galiziani, che hanno trovato la loro formazione tipo (con Sergi Gomez generalmente preferito a Roncaglia).

Ore 20.45. Levante - Real Madrid. Ancora a Valencia il Real di Zidane, che la settimana scorsa ha espugnato il Mestalla ed è attualmente quarto a 38 punti. Zidane orientato a confermare la stessa formazione di sette giorni fa, con Nacho per Sergio Ramos e con la BBC in avanti. Problemi di formazione per un Levante in zona retrocessione a 19 punti: squalificati Chema e Campana, con difesa e centrocampo da inventare. Ivi Lopez, Jason e Morales supporteranno Roger in avanti.

Domenica 4 febbraio. Ore 12. Getafe - Leganès. Appaiate a metà classifica a 28 punti, Getafe e Leganès hanno costruito una stagione al di sopra delle più rosee aspettative. Domenica si scontrano al Coliseum Alfonso Perez: padroni di casa senza Damiàn e Bergara, ospiti con i dubbi Ruben Perez e Szymanowski.

Ore 16.15. Espanyol - Barcellona. Derby di Barcellona al Cornellà El Prat, unico campo su cui è scivolato quest'anno il Barça (primo in Liga a 57 punti) di Valverde (nell'andata dei quarti di finale di Copa del Rey). Blaugrana reduci dalla vittoria sul Valencia in semifinale e con Andrè Gomes in dubbio: 4-4-2 confermato per Valverde, con Paulinho incursore alle spalle di Messi e Suarez. Iniesta, Busquets e Rakitic favoriti sugli altri centrocampisti. Espanyol (24 punti) senza Piatti e con il dubbio Sergio Garcia: possibile uno schieramento a una sola punta (Gerard Moreno), con un centrocampo più folto.

Ore 18.30. Girona - Athletic Bilbao. Rispettivamente 28 e 27 punti per Girona e Athletic, che si sfidano al Municipal di Montilivi per provare ad ambire all'Europa League. Catalani in formazione tipo, baschi alla prima senza Laporte, passato al Manchester City, e con Etxeita e Nunez favoriti come centrali difensivi. Solito 4-2-3-1 di Ziganda, che punta su Aduriz, supportato da Susaeta, Williams e Raul Garcia.

Ore 20.45. Atletico Madrid - Valencia. Il Valencia di Marcelino ha bisogno di punti al Wanda Metropolitano, dopo due sconfitte consecutive in Liga (terzo a quota 40) e il k.o. del Camp Nou in Copa del Rey. Vuole proseguire nella sua corsa invece l'Atletico di Simeone, secondo a 46, con Filipe Luis e Diego Costa in dubbio. Vrsaljko e Lucas Hernandez pronti sulle fasce, mentre Correa e Carrasco si candidano come esterni di centrocampo. Griezmann intoccabile in avanti. Valencia con diversi giocatori acciaccati: spazio a Carlos Soler e Maksimovis sugli esterni di centrocampo, con Santi Mina in ballottaggio con Zaza. Ruben Vezo e Gabriel coppia di centrali di difesa.

Lunedì 5 febbraio. Ore 21. Las Palmas - Malaga. Sfida salvezza al Gran Canaria, tra il Las Palmas di Paco Jemez penultimo a 14 punti e il Malaga ultimo a 13. Isolani con Nacho Gil, Viera, Tana e Toledo alle spalle di Calleri, andalusi in emergenza: out anche il Chory Castro, oltre a Penaranda e Rolan. Possibile debutto per Lestienne, con Keko e Samu dietro Ideye (El-Nesyri in dubbio).