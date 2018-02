Atletico Madrid - Valencia, scontro frontale

Il match più importante della 22esima giornata di Liga va in scena al Wanda Metropolitano. Si affrontano seconda e terza della classe, l'Atletico ospita il Valencia. Difficile identificare una squadra in grado di preoccupare il Barcellona, ma in ottica Champions la partita odierna è di certo fondamentale. Il Madrid può dare la spallata decisiva, confinare il Valencia a meno 9 e al contempo allungare sullo zoppicante Real - fermato ieri dal Levante. Simeone, stoppato in Copa del Rey, estromesso dalla principale competizione europea per club, punta tutto sul campionato, in attesa dell'occasione Europa League. In Liga, il momento è favorevole all'Atletico, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro - 3-0 al Las Palmas nel turno in archivio.

Il Cholo non intende mutare il suo credo, conferma quindi di uomini e modulo, con il rivitalizzato Torres ad affiancare Griezmann nel reparto offensivo. Correa e Carrasco, uomo mercato, al largo, nella zona mediana troviamo Koke e Saul. Panchina, almeno inizialmente, per l'istituzione Gabi, assente Thomas. Dietro, Gimenez preferito a Savic - fa coppia con Godin - Lucas e Vrsaljko da esterni bassi.

Il Valencia deve fronteggiare una mini-crisi. Resta ottimo il piazzamento in classifica, ma le recenti prestazioni inducono a una riflessione. Stop, in campionato, con Las Palmas e Real - 4 schiaffi a domicilio - fermata in Copa con il Barcellona nella semifinale d'andata - decisivo Suarez. Marcelino deve mantenere in pugno la squadra, non deve perdere mentalmente i suoi uomini. L'incrocio con l'Atletico può fungere da trampolino, in caso di risultato positivo. 4-4-2 per gli ospiti, sono Rodrigo e Santi Mina a reggere il peso dell'attacco. A centrocampo, troviamo Parejo e Maksimovic, Lato e Soler gli esterni. Neto gode della protezione di un fronte a quattro unità. Vidal prende la destra, sul fronte opposto Gaya, al centro Vezo e Gabriel Paulista.

Fischio d'inizio alle 20.45.