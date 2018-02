Liga - Piquè risponde a Moreno: 1-1 tra Espanyol e Barcellona

Nel match valido per la ventiduesima giornata di Liga Espanyol e Barcellona pareggiano 1-1. Sotto una pioggia torrenziale succede tutto nella seconda frazione di gioco, con i padroni di casa che passano con un colpo di testa di Gerard Moreno ma, a dieci dalla fine, arriva il pareggio di Piquè. Con questo risultato il Barca resta imbattuto in campionato e saldamente in testa, mentre l'Espanyol fa un passo avanti in classifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per l'Espanyol con Leo Baptistao, Granero e Jurado a supporto di Moreno. Il Barcellona risponde col 4-4-2 e qualche novità con Messi in panchina e Coutinho titolare mentre davanti spazio a Suarez ed Alcacer.

Il canovaccio tattico del match è chiaro sin da subito con il Barcellona a fare la partita mentre i padroni di casa chiusi nella propria metà campo aspettando l'errore ospite. Il maltempo condiziona molto la sfida tanto che il primo squillo arriva al 22' con Coutinho che lascia partite un bellissimo destro a giro dal limite che si stampa sulla traversa. Poco dopo acuto dei padroni di casa con Baptistao che recupera palla e calcia verso la porta con veemenza costringendo Ter Stegen alla parata in due tempi. Al 33' nuovamente pericoloso l'Espanyol sempre con Baptistao che, sugli sviluppi di un cross di Navarro, colpisce di testa non centrando la porta. Nel finale di tempo torna a farsi vedere il Barca con una bella punizione di Suarez che termina di poco alta.

Nella ripresa la pioggia diventa diluvio tanto che le prime emozioni soni cambi: nel Barca dentro Messi e Sergi Roberto per Paco Alcacer e Semedo mentre nell'Espanyol spazio a Sergi Garcia per Jurado. Al 61' primo squillo della ripresa con Coutinho che scodella per Suarez il quale incrocia col mancino trovando la risposta sicura di Diego Lopez. Passano cinque minuti e l'Espanyol va in vantaggio con Moreno che, sugli sviluppi di un cross dalla destra, batte Ter Stegen con un colpo di testa per l'1-0. Valverde si gioca anche la carta Jordi Alba e al minuto 82 il Barca pareggia con Piquè che, sugli sviluppi di una punizione di Messi, insacca di testa, 1-1. Nel finale clima teso ma nessun'altra occasione: il derby tra Espanyol e Barcellona termina 1-1.