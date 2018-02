Liga, 23^ giornata. Barça per confermarsi, Madrid contro la Real Sociedad

Andres Iniesta. Fonte: LaLiga.es

Saranno Siviglia e Barcellona a giocarsi la finale di Copa del Rey della stagione 2018. Fantastico il rendimento dei blaugrana di Ernesto Valverde, primi in Liga e domenica chiamati a un'altra vittoria al Camp Nou contro il Getafe, nella ventitreesima giornata di campionato. Insegue l'Atletico Madrid di Simeone, impegnato a La Rosaleda contro un Malaga disperato e ultimo in classifica. Dopo un periodo di risultati negativi, il Valencia di Marcelino proverà a rimanere in corsa per la Champions nel derby contro il Levante, mentre il Real Madrid di Zinedine Zidane torna al Santiago Bernabeu contro la Real Sociedad, a pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions contro il PSG. Match casalinghi per Siviglia e Villarreal, rispettivamente contro Girona e Alavès. Esordio lunedì sera di Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo La Coruna. Il programma completo:

Venerdì 9 febbraio. Ore 21. Athletic Bilbao - Las Palmas. A San Mamès l'Athletic del Kuko Ziganda (27 punti) ritrova DeMarcos e Kepa Arrizabalaga contro il Las Palmas di Paco Jemez (17 punti), risollevatosi allo scadere con il Malaga grazie ad Alen Halilovic. Formazione tipo per i baschi, mentre i canari si affidano al solito Calleri in avanti, con Tana, Jonathan Viera e Nacho Gil alle sue spalle.

Sabato 10 febbraio. Ore 13. Villarreal - Alavès. Il passo falso del Benito Villamarin rappresenta uno stimolo in più per il Submarino Amarillo di Javi Calleja (37 punti), a caccia di un posto Champions. Al Madrigàl giunge un lanciatissimo Alavès, che ha cambiato passo con Abelardo in panchina (22 punti). Squalificate Bonera e Rodri, riecco Victor Alvarez in difesa, con Javi Fuego volante. Bacca ed Enes Unal di punta. Hector e Vigaray ancora k.o. per i baschi, che confermano Munir e Guidetti davanti, con Ibai Gomez e Pedraza sugli esterni.

Ore 16.15. Malaga - Atletico Madrid. Quasi un testacoda a la Rosaleda, tra un Malaga tristemente ultimo a 13 punti e un Atletico saldamente al secondo posto a quota 49. Andalusi che devono fare a meno dello squalificato Chory Castro, con i dubbi Rolan, Miguel Torres e Kuzmanovic. Keko e Adriàn agiranno a supporto di Ideye, mentre i colchoneros sono in emergenza difensiva: out Godìn e Savic, dentro Gimenez e Lucas Fernandez. Sulla fascia destra possibile occasione per Vitolo, con Diego Costa e Griezmann confermatissimi di punta.

Ore 18.30. Leganès - Eibar. Due tra le squadre rivelazione di questa Liga si affrontano al Municipal de Butarque. 29 punti per il Leganès, appena uscito dalla Copa del Rey, 32 per l'Eibar di Mendilibar. Padrodni di casa senza lo squalificato Zaldua e ancora in attesa del ritorno di Szymanowski, baschi senza Sergi Enrich, pronti a varare uno schieramento con il solo Kike Garcia di punta, supportato da Orellana, Joao Jordan e Inui.

Ore 20.45. Real Madrid - Real Sociedad. Un Real Madrid (39 punti) nella bufera dopo il pareggio del Ciutat de Valencia ospita una Real Sociedad (26) che si è appena rialzata la settimana scorsa contro il Deportivo. Non possono sbagliare i merengues, tallonati dalle rivali per la corsa Champions: rosa pressochè al completo per Zidane, che potrebbe ripresentare la BBC, anche se in settimana è atteso dal PSG di Neymar e compagni. Eusebio è invece senza Carlos Martinez e con i dubbi Diego Llorente e Januzaj: difesa da inventare, centrocampo ancora con Zubeldia, attacco con Willian Josè e Oyarzabal certi di un posto e con Juanmi e Canales in lotta per una maglia da titolare.

Domenica 11 febbraio. Ore 12. Siviglia - Girona. Ottenuto il primo obiettivo stagionale, il Siviglia di Montella (33 punti) vuole trovare continuità in Liga contro la sorpresa Girona (31). Al Sanchez-Pizjuàn andalusi alle prese con la squalifica di Banega e l'infortunio di Nolito: potrebbe esserci dunque spazio per gli arrivati di gennaio Roque Mesa e Sandro Ramirez. Catalani senza Maffeo e con Stuani in dubbio.

Ore 16.15. Barcellona - Getafe. Il gol di Piquè al Cornellà El Prat ha consentito al Barça di rimanere imbattuto in campionato, primo a 58 punti, di scena al Camp Nou contro un Getafe che pareggia da tre partite (29). Squalificato Umtiti per Valverde, che potrebbe far esordire al centro della difesa il colombiano Yerri Mina. A centrocampo chance per Coutinho, con Aleix Vidal avanzato e Paulinho incursore alle spalle di Messi e Suarez. Semedo favorito su Sergi Roberto come terzino destro. Ospiti senza Bergara, per il resto in formazione tipo.

Ore 18.30. Celta Vigo - Espanyol. Il Celta di Unzue (31 punti) ha frenato la sua rincorsa europea a Mendizorroza, e ora vuole ripartire dal Balaidos, contro l'Espanyol di Quique Sanchez Flores, che ha strappato un pari al Barcellona ed è a 25 punti. Solo Hugo Mallo in dubbio per i galiziani, mentre gli ospiti hanno Granero squalificato e Piatti in dubbio. Possibile tridente con Sergi Garcia, Gerard Moreno e Leo Baptistao.

Ore 20.45. Valencia - Levante. Fuori dalla Copa del Rey, reduce tre sconfitte consecutive in campionato, ma ancora terzo a 40 punti, il Valencia di Marcelino deve vincere il derby casalingo contro il Levante di Muniz Lopez, in zona retrocessione a 20 punti. Gabriel e Ruben Vezo difensori centrali per i padroni di casa (out Murillo e Garay), con Rodrigo k.o., rimpiazzato da Zaza, pronto a far coppia con Santi Mina. Sulle corsie spazio a Montoya e Carlos Soler e a Toni Lato e Gayà. Levante che ritrova Chema, perde Jefferson Lerma e conferma il tridente con Morales, Boateng e Ivi Lopez.

Lunedì 12 febbraio. Ore 21. Deportivo La Coruna - Betis Siviglia. Situazione complicatissima per Clarence Seedorf e il suo Depor, a soli 17 punti in campionato. Al Riazòr giunge l'imprevedibile Betis Siviglia (30 punti) di Quique Setièn, che ha squalificato Barragan, può dare spazio al catalano Bartra in difesa e a Loren Moròn in avanti, dopo la gran partita contro il Villarreal. Galiziani ancora senza Sidnei e Mosquera: provato un 4-2-3-1 molto offensivo, con Emre Colak, Adrian e Lucas Perez alle spalle di Andone.