Liga - Il Getafe ferma il Barcellona: 0-0 al Camp Nou

Nel match valido per la ventitreesima giornata di Liga il Barcellona pareggia 0-0 in casa con il Getafe. Prestazione sottotono dei catalani che, dopo un primo tempo brutto, hanno provato a creare qualcosa nella ripresa ma gli ospiti hanno rischiato veramente poco. Con questo pari la compagine di Valverde resta in testa al campionato ma perde due punti nei confronti dell'Atletico Madrid che adesso è a -7.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con Digne centrale di difesa mentre davanti spazio al tridente composto da Messi, Suarz e Alacacer mentre il Getafe risponde col 4-2-3-1 con Ndiaye, Shibasaki e Portillo a supporto di Rodriguez.

Copione tattico della sfida piuttosto chiaro con il Barcellona a fare la partita al cospetto di un Getafe chiuso nella propria metà campo. La manovra della squadra di Valverde, però, è troppo lenta tanto che gli ospiti non corrono nessun pericolo, anzi, si rendono pericolosi al 13' ma Busquets anticipa in maniera decisiva Rodriguez. I padroni di casa vengono imbrigliati dal 4-2-3-1 degli ospiti che non lasciano alcuno spazio a Messi e compagni i quali si affidano spesso ai calci piazzati senza trovare la giusta dose di fortuna. La prima vera chance del match arriva solo al 40' ed è per gli ospiti con Rodriguez che salta Mina e calcia verso la porta ma la sfera termina di poco fuori mentre nel finale di tempo gol annullato al Barcellona per fuorigioco di Suarez. Una spenta prima frazione si chiude senza reti e senza emozioni.

Nella ripresa il primo squillo è del Barca con un destro da fuori di Coutinho bloccato senza problemi dall'estremo ospite. Poco dopo padroni di casa vicini al vantaggio con Jordi Alba che mette in mezzo per la girata di Alcacer, Suarez si inserisce nella traiettoria deviando verso la porta, palla fuori di nulla. Al 58' è nuovamente il turno di Coutinho che va col destro a giro dal limite trovando la risposta in tuffo di Guaita. Dall'altra parte chance anche per gli ospiti con un mancino al volo di Antunes che termina alto di poco. Valverde inserisce Iniesta e Dembelè per Coutinho ed Alcacer e al 77' il Barca va ad un passo dal vantaggio con Mina che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa sfiorando il palo.

Poco dopo è il turno di Messi che, nel giro di trenta secondi, calcia due volte dalla distanza trovano la risposta di Guaita. Nel finale Valverde inserisce anche Paulinho e al 91' il Barca sfiora il vantaggio con un Suarez che impatta di testa ma Guaita vola salvando i suoi. L'ultima anche della partita, però, è per gli ospiti con una fucilata di Antunes, su punizione, che costringe Ter Stegen al grande intervento. il Barcellona non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Getafe, sorride l'Atletico che adesso è a -7.