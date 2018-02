Liga, il Valencia torna al successo | www.twitter.com (@valenciacf)

Dopo tre sconfitte consecutive in Liga – e l’eliminazione in Copa del Rey per mano del Barcellona in semifinale -, il Valencia torna alla vittoria, seppur con qualche patema. Nel derby contro il Levante al Mestalla, gli uomini di Marcelino si impongono per 3-1 grazie alle reti di Santi Mina, Vietto e Dani Parejo, che rendono inutile il momentaneo pareggio di Sergio Postigo.

Ad andare in vantaggio sono appunto i padroni di casa al 17’ con un colpo di testa dell’ex Celta Vigo, abile a girare in rete un corner di Parejo; nemmeno il tempo di riportare il pallone a centrocampo che il Levante pareggia con il difensore passato anche da La Spezia, ancora dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa gli ospiti trovano il goal del sorpasso con Coke sempre da azione d’angolo, ma l’arbitro Mediè Jimenez annulla per un fallo inesistente: è infatti Gabriel Paulista a spingere il compagno di squadra Gayà, per cui la rete sarebbe perfettamente regolare. Non c’è spazio per metabolizzare l’episodio perché il Valencia torna avanti nel punteggio con la prima rete in Liga di Luciano Vietto – splendido nell’occasione l’assist di testa da terra di Santi Mina. A questo punto i padroni di casa alzano il baricentro e vanno più volte vicini al tris – super Oier su Kondogbia e palo dello scatenato Mina – prima di un altro episodio molto controverso che chiude il match: scontro in area di rigore fra Zaza e Rober e l’arbitro indica il dischetto – per la verità sembra più fallo dell’attaccante di Policoro sul recupero del difensore spagnolo; il penalty viene trasformato da Dani Parejo per il 3-1 con cui si conclude il match.

Al di là delle discussioni arbitrali, questi 3 punti sono fondamentali per il Valencia, sia dal punto di vista psicologico che da quello di campo. Innanzitutto, dopo le sconfitte pesanti contro Las Palmas, Real Madrid ed Atletico, oltre che all’eliminazione in Copa del Rey contro il Barcellona con un doppio ko, per gli uomini di Marcelino era necessario ritrovare la convinzione nei propri mezzi che solo una vittoria – per di più in un derby – poteva restituire. Dal punto di vista della classifica invece, il successo proietta la squadra di nuovo al terzo posto, controsorpassando il Real - in attesa del recupero dei Blancos contro il Leganes – ed allontana il quinto posto dopo la caduta interna del Villarreal contro l’Alaves.