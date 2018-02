Liga, 24^ giornata. Insidie basche per Barça e Atletico, Real al Benito Villamarin

Leo Messi. Fonte: LaLiga.es

La tre giorni europea si è conclusa con un bilancio tutto sommato positivo per il calcio spagnolo (successi di Real, Atletico Madrid e Athletic Bilbao, pareggio della Real Sociedad, k.o. del Villarreal, in attesa degli impegni della prossima settimana), che da oggi riparte con la Liga, giunta alla ventiquattresima giornata. Occhi puntati su Ipurua, dove il Barcellona di Ernesto Valverde vuole ritrovare i tre punti dopo un paio di passi falsi, contro un Eibar che sta letteralmente volando. All'inseguimento dei blaugrana c'è l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che al Wanda Metropolitano ospita l'Athletic Bilbao del Kuko Ziganda. Trasferta impegnativa per il Real di Zidane che, dopo la vittoria in Champions contro il PSG, fa visita al Betis Siviglia su un campo caldo come il Benito Villamarin. In Andalusia anche il Valencia, contro un Malaga disperato, mentre il Siviglia di Montella vola alle Canarie contro il Las Palmas. Villarreal alla ricerca del riscatto contro l'Espanyol, in un turno fondamentale per la corsa alle posizioni europee. Il programma completo:

Venerdì 16 febbraio. Ore 21. Girona - Leganès. Due squadre reduci da due sconfitte si affrontano al Montilivi di Girona. 31 punti per i catalani, 29 per il Leganès, a metà classifica e già tranquilli. Chi vuole fare un salto in più deve provare a vincere: padroni di casa senza Josè Aurelio, ospiti privi dello squalificato Siovas, oltre che dei tanti infortunati di lungo corso.

Sabato 17 febbraio. Ore 13. Las Palmas - Siviglia. I canari di Paco Jemez continuano a lottare per la salvezza. Un buon pareggio a San Mamès li ha portati a quota 18 punti, ma il Siviglia di Vincenzo Montella non vuole fare sconti (36 punti e sesto posto in classifica). Andalusi proiettati anche verso la sfida di Champions contro il Manchester United: fuori Banega e Corchia, possibile chance per Sandro Ramirez in attacco, con Jesus Navas adattato terzino e Correa confermato nella linea dei tre trequartisti. Isolani privi di Ximo, con Halilovic in rampa di lancio per una maglia da titolare.

Ore 16.15. Eibar - Barcellona. Snodo cruciale del campionato del Barcellona, primo a 59 punti ma reduce da due pareggi. Blaugrana a Ipurua, contro un Eibar in zona europea a 35 punti. Difficile decriptare le scelte di Valverde, soprattutto in vista della sfida al Chelsea: probabile occasione per Coutinho, mentre è da verificare la presenza di Iniesta e Paulinho. Baschi ancora senza Sergi Enrich, ma con il solito 4-4-2: Orellana e Inui sugli esterni, Kike Garcia e Charles di punta.

Ore 18.30. Alavès - Deportivo La Coruna. Non può sbagliare il Depor di Seedorf, sconfitto all'esordio dal Betis. I galiziani, penultimi a diciassette punti, sono di scena a Mendizorroza, contro un Alavès rivitalizzato dalla cura Abelardo (25 punti e reduci da due vittorie consecutive). Deportivo senza Valverde e Sidnei, con il dubbio Schar, ancora con uno schieramento offensivo (4-2-3-1). Baschi che confermano la formazione delle ultime gare.

Ore 20.45. Malaga - Valencia. Sempre ultimo il Malaga, lontano anche dalle altre squadre in lotta per la salvezza, a soli 13 punti. A La Rosaleda arriva un Valencia rinfrancato dalla vittoria nel derby contro il Levante, ancora terzo a 43 punti. Andalusi che stanno cambiando diversi schieramenti, sinora senza risultati, mentre Marcelino si affida al 4-4-2: fuori causa Garay, Kondogbia, dubbi Gabriel Paulista e Rodrigo. Vezo certo di una maglia come centrale difensivo, Coquelin a centrocampo, Guedes e Solèr sulle ali, Santi Mina e Zaza (con l'incognita Vietto) in avanti.

Domenica 18 febbraio. Ore 12. Real Sociedad - Levante. La Real Sociedad, beffata ieri in Europa League dal Salisburgo ha bisogno di punti all'Anoeta (ferma a quota 26), contro un Levante che lotta per non retrocedere (20). Carlos Martinez e Willian Josè fuori per i baschi, che potrebbero proporre il giovane Jon Bautista nel tridente con Juanmi e Oyarzabal (possibilità anche per Canales e Januzaj). Valenciani con il dubbio Ivi Lopez (out Lerma a centrocampo): Pazzini sembra favorito su Boateng come punta centrale.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Athletic Bilbao. Entrambe hanno vinto in trasferta in Europa League, ma la situazione in campionato di Atletico e Athletic è molto diversa. Colchoneros saldamente secondi a 52 punti, baschi nell'anonimato a 28. Ancora fuori Savic per Simeone. Anche Oblak verso il forfait: spazio a Gimenez in difesa e a Vitolo esterno di centrocampo, con Griezmann e Diego Costa di punta. Ospiti al Wanda Metropolitano senza gli squalificati Aduriz e Raul Garcia, con Cordoba e De Marcos (avanzato) a scaldare i motori.

Ore 18.30. Espanyol - Villarreal. Il Submarino Amarillo di Javi Calleja deve frenare la sua caduta libera al Cornellà El Prat. 37 punti in classifica per il Villarreal, contro i 26 di un Espanyol che non vince da oltre un mese. Solite assenze per gli ospiti, che in questo momento hanno in Pablo Fornals e Samu Castillejo gli uomini più in forma. Roger Martinez possibile partner di Bacca in attacco. Dall'altra parte ecco nuovamente Sergio Garcia di punta, con Granero a giocarsi una maglia da titolare a centrocampo.

Ore 20.45. Betis Siviglia - Real Madrid. Il Betis di Quique Setièn sta raggiungendo la zona Europa, ottavo a 33 punti, e domenica sera ospita il Real Madrid (quarto a 42) al Benito Villamarin. Loren Moron è l'uomo copertina delle ultime due settimane, atttaccante decisivo recentemente. Betis pronto a passare alla difesa a tre, Real che dovrebbe dare un turno di riposo ad alcuni titolari: rientra Carvajal, con Asensio e uno tra Bale e Lucas Vazquez candidati a riportare i merengues al 4-4-2. Ronaldo intoccabile, da verificare le condizioni di Modric, Casemiro e Kroos.

Lunedì 19 febbraio. Getafe - Celta Vigo. Quattro pareggi consecutivi per il Getafe, a metà classifica a 30 punti, dopo aver stoppato il Barcellona al Camp Nou. Al Coliseum Alfonso Perez arriva il Celta Vigo, che ha rallentato la sua corsa ed è ora a quota 32 punti. Squalificato Antunes per i padroni di casa, mentre i galiziani potrebbero proporre Radoja a centrocampo insieme a Lobotka. Confermatissimo Maxi Gomez di punta.