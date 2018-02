Eibar - Barcellona, Valverde scruta la Champions

Ventiquattresima giornata di Liga, il Barcellona di Ernesto Valverde scende in campo di sabato, siamo infatti alle porte degli ottavi di Champions, cresce l'attesa per il confronto con il Chelsea - una sorta di finale anticipata, come già Real - PSG. I catalani sono tuttora imbattuti in campionato, ma non attraversano di certo il miglior momento. Il doppio pari con Espanyol e Getafe certifica una lieve flessione, fisica ancor prima che mentale. Il rischio, quindi, è di concedere un appiglio all'Atletico, oggi a meno 7 ma in forte risalita. Valverde deve considerare ogni fattore, sfruttare al massimo il potenziale a disposizione. L'impressione è che il tecnico non intenda cedere alla tentazione di un massiccio turnover, spazio ai pretoriani per blindare la graduatoria e mettere pressione a Simeone - l'Atletico ospita domenica l'Athletic.

La difesa è di gala, Umtiti affianca Piqué, con Yerry Mina, innesto del mercato invernale, come prima alternativa. Ai box Vermaelen. Le corsie sono presidiate da Jordi Alba e Semedo. 4-4-2 atipico quello blaugrana, Coutinho parte da sinistra per poi avvicinarsi a Messi e Suarez. Sul fronte opposto, Paulinho, anche lui gode di ampia libertà, i suoi inserimenti possono frantumare il muro dell'Eibar. A muovere i fili, Busquets e Rakitic. Possibile panchina per Iniesta, l'illusionista è uomo di coppa.

L'Eibar di Mendilibar non è certo da sottovalutare. Settima piazza a quota 35, nel mirino la quinta attualmente occupata dal Villarreal. Nelle ultime dodici, una sola sconfitta, di misura, con l'Atletico Madrid. Cinque reti al Siviglia e il successo sul campo del Leganes per entrare in questa partita. Entusiasmo e principi definiti, l'undici di casa medita il grande sgarbo.

Si schiera a specchio l'Eibar, due linee piuttosto compatte per non concedere spazio al palleggio ospite. Charles e Kike gli avanti, importante in fase di non possesso l'operato di Orellana e Inui. Fase di uscita affidata a Diop e Dani Garcia, a Arbilla e Ramis il compito di annullare o quantomeno limitare Messi e Suarez. I laterali bassi sono Capa e José Angel.

Fischio d'inizio alle 16.15.

Le probabili formazioni