Liga, il Valencia sbarca a Malaga

Alla Rosaleda di Malaga, va in scena il più classico dei testa-coda. Il Valencia è al momento la terza forza della Liga. 43 punti, uno in più del Real, in progresso e reduce dal 3-1 con il Paris negli ottavi di Champions. Marcelino si trova in una sorta di limbo, perché l'Atletico sembra distante e il cuscinetto su chi insegue oltre la quarta piazza è all'apparenza rassicurante. Fondamentale, però, dare forza al successo conseguito con il Levante nell'ultimo turno. 3-1 per cancellare la precedente striscia negativa. Al Valencia, resta come unico obiettivo la Liga, dopo l'uscita in Copa del Rey per mano del Barcellona. Ogni energia è quindi rivolta qui, al conseguimento di una graduatoria utile a disputare il prossimo anno la massima competizione europea per club.

4-4-2 per il Valencia, Rodrigo e Santi Mina occupano il settore avanzato, Guedes è il grimaldello per scardinare la difesa di casa. Carlos Soler è l'esterno di destra, Parejo gode dell'appoggio di Coquelin in mediana. Vezo e Gabriel oscurano Neto, i laterali bassi sono Montoya e Gaya. Fuori, almeno inizialmente, Zaza.

Valencia Twitter

Abbiamo parlato di testa-coda non a caso. Il Malaga chiude la classifica, è ultimo e staccato. Tredici punti, magro bottino finora. Quattro punti di ritardo dal Deportivo, sette dal Levante, quartultimo e salvo. Non vince in campionato, il Malaga, dal 10 dicembre. Due battute d'arresto in serie prima di questo confronto. Stop con il Las Palmas e, la scorsa giornata, con l'Atletico - KO di misura. La partita, per Josè Manuel Gonzalez, è quindi delicata. Un risultato positivo può riaccendere una speranza sopita.

4-4-2, En-Nesyri e Ideye a stuzzicare la retroguardia di Marcelino. Diego Rolan e Iturra nel mezzo, le frecce esterne sono Recio e il Chory Castro. Roberto gode della protezione di Ignasi Miquel e Luis Hernandez. Rosales è il terzino di destra, dall'altra parte Ricca.

Fischio d'inizio alle 20.45.

Le probabili formazioni