LaLiga: Ben Yedder e Sarabia trascinano il Siviglia, Las Palmas battuto 1-2

Preziosa vittoria del Siviglia di Vincenzo Montella, che allo stadio Las Palmas de Gran Canaria conquista una vittoria davvero importante in ottica Europa League. Disputando un primo tempo davvero accorto, gli andalusi passano in vantaggio nel finale grazie a Ben Yedder, bissando ad inizio ripresa con Sarabia. Nei minuti finali di gara, Calleri da rigore illude il Las Palmas, che a causa di questa sconfitta continua a bazzicre nella zona retrocessione. Sale a quota trentanove, invece, il Siviglia.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-2-3-1, con Calleri unica punta ed il trio Gil-Viera-Samperio a sostegno sulla trequarti. Davanti all'ex Spezia Chichizola, difesa a quattro composta da Macedo, Galvez, Garcia e Aguirregaray. Completano l'undici di Jemez, i mediani Penalba ed Etebo. Stessa disposizione tattica, poi, per gli ospiti, che si affidano a Mercado e Lenglet davanti Rico. Nella zona centrale del campo, N'Zonzi e Pizarro, incaricati di sostenere la trequarti formata da Sarabia, Vazquez e Correa. Montella sceglie Ben Yedder prima punta e si affida ai terzini Jesus Navas e Layun.

Gara particolarmente pimpante fin dai primi minuti, con il Siviglia che già al 2' sfiora la rete grazie ad un guizzo di Ben Yedder, bravo a superare Chichizola e a concludere in porta, trovando la risposta sulla linea di Garcia. Dopo lo spavento iniziale è il Las Palmas a fare la gara cercando di scardinare una difesa andalusa piazzata comunque molto bene. A rendersi maggiormente pericolosi sono però i ragazzi di Montella, che in due occasioni mettono i brividi al pubblico di casa: al 14' contropiede andaluso sventato dalla retroguardia canaria, appena un minuto dopo è invece Sarabia a colpire debolmente, trovando la facile parata di Chichizola.

Continua a pressare il Siviglia nella seconda fase di prima frazione, con gli andalusi che sfiorano spesso la rete creando comunque molte azioni pericolose. A furia di attaccare gli ospiti riescono finalmente a passare in vantaggio con Ben Yedder, che al trentaquattresimo ribadisce in rete una respinta corta di Chichizola, bravo a salvare il risultato sulla precedente conclusione di Correa. Male, nell'occasione, Aguirregaray, che si fa superare senza troppi problemi dall'esterno ospite. Spinti dall'entusiasmo, i biancorossi sfiorano ancora la rete con Ben Yedder, che al 44' conclude a lato muovendosi da attaccante vero.

Secondo tempo che non cambia di spartito, con il Siviglia subito pronto a raddoppiare grazie allo scatenato Sarabia, che al 50' ringrazia Vazquez per il suo lob e conclude in porta aprendo il piattone volante. Continuando ad attaccare, i ragazzi di Vincenzo Montella cercano il tris, sfiorando in due occasioni la rete con N'Zonzi: al 55' il mediano andaluso colpisce alto di testa, undici minuti dopo il numero 15 lascia partire un diagonale sventato da Chichizola. L'occasione mancata del centrocampista centrale addormenta la sfida, con il Siviglia che si preoccupa di addomesticare la partita ed il Las Palmas che cerca quantomeno di mettere in difficoltà gli avversari.

L'impegno dei padroni di casa, sterile ai fatti, viene però premiato dalla Dea Bendata, che all'80' aiuta i canarii regalando loro un calcio di rigore generato da un fallo di Layun su Halilovic. Dagli undici metri Calleri no sbaglia, spiazzando Sergio Rico e dimezzando il doppio svantaggio dei suoi. Il rigore messo a segno dalla prima punta canaria non scuote però i ragazzi di Jemez, i quali faticano a costruire gioco e a preoccupare ulteriormente gli andalusi. La gara finisce dunque così, con il Las Palmas sconfitto in casa ed il Siviglia vincente. Migliore in campo per i padroni di casa, Calleri. Per gli ospiti in evidenza Ben Yedder.