Betis - Real, Zidane per confermare la svolta

Due volte Ronaldo e poi Marcelo, il Real sbatte all'angolo il PSG, indirizza l'ottavo di Champions più atteso e si scuote dopo le varie critiche di stagione. Zidane, decisivo nel confronto di coppa, eleva il gruppo, rifiuta gli elogi. La stagione fin qui alterna del Madrid può accendersi. In attesa del decisivo ritorno al Parco dei Principi, il tecnico francese si rituffa in Liga. Obiettivo definito, conseguire una posizione tra le prime quattro. I bianchi, complice come detto un percorso non esente da macchie, hanno nel mirino il Valencia terzo. Occorre replicare, sono 4 i punti di ritardo. Nelle ultime quattro, tre W per il Real, cinque gol alla Real Sociedad nello scorso turno.

Qualche avvicendamento sembra naturale dopo le fatiche infrasettimanali, difficile però ipotizzare stravolgimenti. Carvajal riprende la corsia di destra - in affanno Nacho al cospetto di Neymar - con Marcelo sul fronte opposto. Zizou non intacca la coppia Ramos - Varane, mentre Isco fa un passo indietro e si propone da mezzala in luogo di Kroos. Torna dal primo minuto Bale. Il gallese parte da destra, con Ronaldo e Benzema ad ultimare il pacchetto. Non sono da escludere le candidature di L.Vazquez e soprattutto Asensio. Casemiro è lo schermo a protezione della retroguardia, Modric il faro.

Il Real ha fiato corto e poco margine d'errore. Discorso diverso per il Betis di Setién, in grado di togliersi diverse soddisfazioni nella corrente annata. La formazione di casa approda all'appuntamento in fiducia, è reduce da due vittorie consecutive - 2-1 al Villarreal, 0-1 con il Deportivo. Sguardo proiettato in avanti, il Betis ha nel mirino Girona ed Eibar, più di un pensiero quindi alla zona Europa. Tasso tecnico inferiore, serve un lavoro d'insieme per disinnescare l'avanzata ospite.

Loren Morón è il terminale, ai suoi lati Boudebouz e Joaquin. Jordi Amat, profilo con caratteristiche difensive, ad interrompere il fraseggio del Madrid, le mezzali sono Guardado e Fabian Ruiz. Bartra e Mandi formano la cerniera centrale, i terzini sono Barragan e Durmisi. In porta Adan.

Fischio d'inizio alle 20.45.

Le probabili formazioni