Liga - Real Madrid forza cinque: battuto il Betis Siviglia 3-5

Otto gol, rimonte, controrimonte e tanto spettacolo. Nel match valido per la ventiquattresima giornata di Liga il Real Madrid vince 5-3 in casa del Betis e resta in scia del Valencia con una partita da recuperare. Partita pazza con i blancos che vanno in vantaggio con Asensio ma chiudono la prima frazione in svantaggio per mano di Mandi e l'autorete di Nacho. Nella ripresa il Real cambia marcia e in un quarto d'ora ne fa tre con Ramos, Ronaldo e ancora Asensio. Nel finale di partita Sergio Leon regala una speranza ai suoi ma Benzema fissa il punteggio sul 3-5 finale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Betis con la coppia d'attacco composta da Joaquin e Moron mentre il Real Madrid risponde col 4-4-2 ed il tandem offensivo composto da Bale e Ronaldo.

Parte bene il Real Madrid che, dopo dieci minuti di studio, passa in vantaggio: Ronaldo prova col destro potentissimo, respinta non perfetta di Adan e Asensio, da due passi, insacca per lo 0-1. Il Betis, dopo un inizio in sordina, reagisce con Mandi che sugli sviluppi di un cross di Joaquin colpisce di testa ma la sfera di perde fuori di un soffio. Al 24' acuto di Moron che prende palla al limite e calcia non trovando la porta per pochissimo. Centoventi secondi più tardi andalusi ad un passo dal pareggio con Joaquin che, direttamente da calcio di punizione, trova l'angolo ma Navas dice di non con un miracolo.

Alla mezz'ora Zidane perde Marcelo per infortunio e al 31' i padroni di casa pareggiano con Mandi che sovrasta Casemiro e con un gran colpo di testa batte Navas, 1-1. I blancos accusano il colpo e al 37' gli andalusi ribaltano tutto: Joaquin serve Junior il quale calcia trovando la respinta di Navas, la sfera carambola su Nacho che infila nella propria porta. Nel finale di tempo abbozza una reazione il Madrid con Ronaldo che calcia da buona posizione ma Adan respinge.

Nella ripresa parte forte il Real Madrid che al 50' pareggia con Ramos che, sugli sviluppi di un cross di Vazquez, salta più in alto di tutti e di testa insacca, 2-2. Il gol da carica alla squadra di Zidane che poco dopo sfiora il vantaggio con Bale entra in area e calcia ma Adan respinge in tuffo. Sono solo le prove generali del 2-3 che arriva al 59' sempre con Asensio che, sugli sviluppi di un cross di Carvajal, batte Adan con il piatto mancino. Il Betis sparisce dal campo e al 65' il Real Madrid cala il poker con Ronaldo che, servito da Casemiro, controlla e batte Adan con un tiro improvviso, 2-4. I padroni di casa hanno un sussulto d'orgoglio con Ruiz che calcia a giro ma Navas dice di no in tuffo.

Setien si gioca la carta Sergio Leon e al minuto 85 il neo entrato accorcia le distanze deviando da pochi passi l'assist di Junior, 3-4. Il Betis prova l'assedio finale ma al 92' il Real la chiude con Vazquez che serve Benzema il quale insacca col destro, 3-5 e fischio finale. Il Real Madrid vince col brivido e resta in scia del Valencia con una partita da recuperare.