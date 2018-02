Liga - Barcellona e Atletico sul velluto, cinquina del Real Madrid

Questa sera, con Getafe-Celta Vigo, si chiuderà la ventiquattresima giornata di Liga. Un turno che ci ha regalato poche sorprese nei quartieri alti con le prime cinque vittoriose a cominciare dal Barcellona che, dopo due pareggi consecutivi, vince in casa dell'Eibar 2-0 grazie ad un gol per tempo di Suarez e Jordi Alba. Non molla l'osso l'Atletico Madrid che, nel match più interessante della giornata, batte con lo stesso punteggio l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Gameiro e Diego Costa. Sono sempre sette i punti che dividono i catalani dai colchoneros.

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid

Nella lotta al terzo posto vince il Valencia che batte 2-1 in rimonta il Malaga fuori casa: i padroni di casa passano in vantaggio con Ideye ma, negli ultimi dieci minuti di gara, si fanno rimontare da Coquelin e Parejo che su rigore regala il successo ai suoi. Ad un punto di distanza, ma con una sfida da recuperare mercoledì, c'è il Real Madrid che vince 5-3 in casa del Betis dopo una partita pazza: sono proprio i blancos a passare in vantaggio con Asensio ma la prima frazione si chiude in favore degli andalusi che rimontano con Mandi e l'autorete di Nacho. Nella ripresa il Real cambia marcia e in quindici minuti realizza tre reti con Ramos, Ronaldo e Asensio. Nel finale Sergio Leon riapre una speranza che Benzema chiude subito.

Fonte foto: Twitter Real Madrid

Successo importante anche per il Siviglia che batte 1-2 il Las Palmas grazie ai gol di Ben Yedder e Sarabia e sale al quinto posto scavalcando il Villarreal, fermato sull'1-1 dall'Espanyol con la rete di Hernandez pareggiata da Granero nel finale di gara. Ampia la corsa per il settimo posto e una delle candidate è il Girona che batte 3-0 il Leganes grazie alle reti di Stuani, Portu e Juanpe. Si rifà sotto anche la Real Sociedad che supera con lo stesso punteggio il Levante grazie ai gol messi a segno da Prieto, Junami e Canales. In zona salvezza importante affermazione dell'Alaves che batte 1-0 il Deportivo (Munir). Di seguito risultati e classifica.

Girona-Leganes 3-0

Las Palmas-Siviglia 1-2

Eibar-Barcellona 0-2

Alaves-Deportivo La Coruna 1-0

Malaga-Valencia 1-2

Real Sociedad-Levante 3-0

Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-0

Espanyol-Villarreal 1-1

Betis-Real Madrid 3-5

Getafe-Celta Vigo oggi ore 21

La classifica: Barcellona 62, Atletico Madrid 55, Valencia 46, Real Madrid 45*, Siviglia 39, Villarreal 38, Eibar 35, Girona 34, Betis 33, Celta Vigo 32*, Getafe 30*, Real Sociedad 29, Leganes 29*, Athletic Bilbao 28, Alaves 28, Espanyol 27, Levante 20, Las Palmas 18, Deportivo 17, Malaga 13.